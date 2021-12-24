手機充電飄出烤肉味！　背蓋一開驚見「滿滿白色小蟲」瘋狂蠕動

▲手機充電時飄出烤肉味，結果裡面竟爬滿白蟲。（圖／翻攝自Tiktok）



記者張方瑀／綜合報導

許多人的智慧型手機在充電或使用過度時，都可能出現手機發燙的現象，但有一名使用者發現，他的手機充電時會出現烤肉的味道，所以將手機送修，沒想到維修員打開背蓋後發現，裡面居然佈滿一條條白色小蟲。

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根據《中國報》報導，Tiktok用戶sadam299專門幫人修理手機，日前有一名客戶來送修手機並表次，他的iPhone在充電時都會飄出燒烤的味道，所以送來檢查看看。結果sadam299一打開背蓋後發現，手機裡面居然爬滿一條條白色小蟲，牠們還在不停地蠕動。

許多網友看到影片後驚嚇表示，「蟲到底是怎麼爬進去的」、「是蒼蠅飛進去產卵嗎」、「我再也不敢把手機放我床旁邊」、「他聞到的是燒烤蟲的味道，也太噁心了吧！」

這不是sadam299第一次修理到奇怪問題的手機，先前一名客人說，他剛從沙灘回來，手機有掉到沙推裡面，之後就出現異常，結果稍微把背蓋敲開，就有一堆砂子從洞口流出。另一件更離奇的是，他收到一台螢幕全壞的手機，沒想到打開後，裡面塞著200元美金和一張紙條，紙條上寫著，「我女友想看我的對話紀錄，拜託你不用修好它，錢你就收著吧！」

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