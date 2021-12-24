Omicron肆虐　紐約時報廣場跨年「規模大減」將少4萬多人

▲美國紐約時報廣場（Times Square）跨年倒數規模將大幅縮減。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國Omicron疫情蔓延，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）於當地時間23日宣布，紐約時報廣場跨年活動規模將大幅縮減，限制人數從往年的5.8萬人減少至1.5萬人，參加者必須出示疫苗接種證明且全程戴上口罩，另外，開放時間也延後至下午3點以後才能入場。

▲跨年夜慶祝活動還未到來，時報廣場已經架起「2022」字樣。（圖／路透）

根據《紐約時報》報導，紐約市過去一周通報病例創下疫情以來的最高紀錄，而紐約州全境23日新增3.9萬例單日確診，比22日多出大約1萬例，其中有將近2.3萬例都集中在紐約市。州長辦公室表示，紐約州在過去2周內登錄基因追蹤資料庫的病例中，有60％以上都屬於Omicron變種病毒。截至21日，紐約市平均7天陽性率為11％。

報導指出，公衛專家對時報廣場跨年倒數規定看法不一，有人認為不應該舉辦活動，讓其他州或外國旅客聚集，這些人會將Omicron帶來或帶走，另一派則認為只要防疫措施確實，病毒通常不會在戶外有效傳播。今年的跨年活動將在市長白思豪8年任期的最後一天舉行，當選市長亞當斯（Eric Adams）22日也發表聲明稱，白思豪對跨年倒數措施緊縮是「正確的做法」。

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