小三退散！女強制男友上班「12hrs不間斷」開視訊　網轟：他不是狗

記者張寧倢／編譯

國外一名女子和男友共同設立TikTok頻道，其中一部影片卻引發大批網友批評，原因是她要求男友一整天工作12小時期間都必須和她視訊通話，而影片內容就是其中一段視訊影像，留言區幾乎一面倒地認為她這麼做太過份。但女子表示，這是關乎「信任」的問題。

▲國外年輕女子奈拉（Nela）要求男友工作時必須和她「不間斷」視訊。（圖／翻攝自TikTok／@flackoandnela，下同）

根據《鏡報》報導，女網友奈拉（Nela）在影片字幕上寫道，「我男朋友整個12個小時的輪班都必須和我視訊通話，不是因為我不信任他，而是因為我不信任女性。」影片中果然看見男友何塞（Jose）在工廠進行裝箱作業時，一邊面對螢幕鏡頭和奈拉FaceTime視訊，而奈拉本人則把手機架在水槽旁，一邊洗碗。

▲許多網友認為奈拉的做法不妥，但她後續又發布了類似影片，顯示兩人的感情似乎不受影響。

影片至今突破580萬點閱、近3萬則留言。網友一面倒地指責奈拉的做法太過份，認為她這麼做形同不信任男友，「作為一個男人，我會很生氣」、「他正在工作，給他一點空間，不然他會感到厭倦的」、「他不是小狗」、「所以他沒辦法拒絕女性嗎？」、「妳如果缺乏安全感就直說」、「我希望這只是個玩笑，因為這有點太過頭了」、「如果是我，我會跟妳分手」。

不過，部分網友則把重點放在其他地方，有人留言問說何塞的手機電量到底是怎麼維持一整天的，也有人開玩笑說，「他的手機應該可以拿來煎雞蛋了」。另外，也有留言指出，奈拉可能會因為強迫視訊而失去何塞，「只要一有女生真的向他調情，他應該馬上就會降服。」不過，幾天之後奈拉又上傳了另外一段類似影片，似乎沒有受到網友影響。

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