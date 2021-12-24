　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

模型預測：美明年3月「1.4億人染Omicron」　9成無症狀讓病毒狂竄

▲▼美國疫情,美國,新冠,疫情。（圖／路透）

▲美國華盛頓大學預測，明年1至3月新增1.4億人感染Omicron。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國各地面臨Omicron病毒強襲，如今已佔每日新增病例73%，截至23日上午累計1781例，且持續增加中。華盛頓大學（UW）依據預測模型指出，該國明年1至3月將新增1.4億Omicron病例，多達60%人口中鏢，但高達9成患者都不會出現症狀，導致實際感染人數遭到低估。

研究團隊預測，美國每日新增病例預計1月28日達到高峰值280萬例，每日病逝人數預計2月中旬達到最高值2800人，但與今年1月的每日病逝3000人相比，還是較低。

該大學健康指標和評估研究所（IHME）所長莫瑞（Dr. Chris Murray）表示，「我們預期感染出現大幅增加，也就是Omicron的大規模傳播。我們預測，美國總感染人口從目前的40%，在未來2-3個月成長至60％。」他說，雖然預測結果悲觀，但根據科學家目前掌握的Omicron資訊，的確是有可能的。

▲▼美國疫情／加州一家醫院加護病房內的新冠肺炎患者。（圖／路透）

▲許多人認為，Omicron可能造成較少住院及死亡病例，但專家仍呼籲不可輕忽。（圖／路透）

與此同時，莫瑞也提到，Omicron住院率比Delta低了90-96%，「我們以前大致認為，新冠比流感嚴重10倍，如今出現一個新的變異株，可能比流感輕微至少10倍。也就是說，Omicron可能比流感輕微，但更具傳染性。」

儘管如此，其他專家認為，現在斷言Omicron症狀較輕微，依然言之過早。哥倫比亞大學傳染病學家格里芬（Dr. Daniel Griffin）指出，仍有一些Omicron患者住院甚至死亡，「還需要一點時間，才能確認相對嚴重性，以及確診後對抗其他變異株重複感染的交叉保護力。」

美國過去一周平均日增超過14.8萬例，比前2周成長23%；同時段內平均每日1300人死亡，與前2周相比略微下降。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
羅志祥復出花蓮跨年「地方爸媽氣炸」　議員狠酸：乾脆王力宏一起
《女人我最大》女星宣布懷孕！　嫁240億海運少東2年報喜新身
台64嫌前車開太慢！重機騎士閃燈超車擋道　下秒悲劇了
《黑澀會》美眉自爆曾拍「性愛片」！曝前任沒外流原因
見靈堂前被扯髮逼下跪影片　高嘉瑜悔「自己怎被控制成這樣」
《康熙來了》小本本內幕大公開！　小S親解「世紀之謎」
快過期了！　大樂透「破億頭獎」3注還沒人領　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓研發全球首款PCR試劑！「4小時內」驗出Omicron　能篩出5種病毒

小三退散！女強制男友上班「12hrs不間斷」開視訊　網轟：他不是狗

男友交往2天秒匯83萬！正妹又拍「千萬豪宅開箱片」狂炫　全網羨炸

孟加拉郵輪大火至少32死　載500多人驚悚瞬間曝！民眾跳河逃命溺斃

朴槿惠特赦淚謝文在寅！盤點崔順實、世越號疑雲　消失7小時在整容

手機充電飄出烤肉味！　背蓋一開驚見「滿滿白色小蟲」瘋狂蠕動

英最新數據「1周暴增140萬例」創新高　倫敦重災區每30人有1人染疫

大型比特犬住狗舍突然發獸性　五寶爸在孩子面前被恐怖撕咬慘死

模型預測：美明年3月「1.4億人染Omicron」　9成無症狀讓病毒狂竄

日本宣布：不派官員出席北京冬奧！　與英美合作外交抵制

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

騎士「緊跟縫隙」想超600萬豪車　抓到彎道機會！結果逆向撞上小黃

南韓研發全球首款PCR試劑！「4小時內」驗出Omicron　能篩出5種病毒

小三退散！女強制男友上班「12hrs不間斷」開視訊　網轟：他不是狗

男友交往2天秒匯83萬！正妹又拍「千萬豪宅開箱片」狂炫　全網羨炸

孟加拉郵輪大火至少32死　載500多人驚悚瞬間曝！民眾跳河逃命溺斃

朴槿惠特赦淚謝文在寅！盤點崔順實、世越號疑雲　消失7小時在整容

手機充電飄出烤肉味！　背蓋一開驚見「滿滿白色小蟲」瘋狂蠕動

英最新數據「1周暴增140萬例」創新高　倫敦重災區每30人有1人染疫

大型比特犬住狗舍突然發獸性　五寶爸在孩子面前被恐怖撕咬慘死

模型預測：美明年3月「1.4億人染Omicron」　9成無症狀讓病毒狂竄

日本宣布：不派官員出席北京冬奧！　與英美合作外交抵制

南韓研發全球首款PCR試劑！「4小時內」驗出Omicron　能篩出5種病毒

逛無印良品「以為走到UNIQLO」　他彈出門：怎變平價衣！網戰翻

德魯里建議貨櫃航運股股票應該保留　明年獲利會再上升

快訊／台鐵又出包！普悠瑪車底卡銅管　列車緊急停駛

快訊／普悠瑪經七堵車下傳出異音　一查竟是「粗銅線」纏繞車底！

石門到基隆都有！北海岸「13處景點」耶誕點燈　奇幻光林超夢幻

LIVE／第三劑今起全民開放　陳時中最新說明

「鏡子正對門梯」犯風水禁忌！男女主人恐爭吵不斷　1方法化解

羅志祥花蓮跨年壓軸復出！地方爸媽氣炸　議員酸：王力宏一起來

【廣編】桃園小檜溪商業區新案「合輝大璽」　未演先轟動

國際熱門新聞

男遭神秘射殺　孕妻聽電話直播崩潰

熊田曜子否認偷吃　老公「家暴」僅被罰5萬

金正恩傳為「新歡」精盡人衰　頻訪豪宅工地

人類拉拔長大　猩猩野放遭同類打死

韓媒：總統文在寅將特赦朴槿惠

好萊塢影帝自爆有性成癮　曾與學生上床

馬斯克再潑元宇宙冷水　「誰想把螢幕整天綁臉上」

韓國讚嘆台灣「本土+0」防疫奇蹟！網友羨慕

即／美日制定共同作戰計畫　應對台灣緊急狀況

即／南韓法務部正式宣布：特赦前總統朴槿惠！

比特犬發獸性　五寶爸孩子面前被咬死

被風箏捲到12m空中　男驚悚受困60秒

對Omicron憂慮趨緩　美股連3紅標普創新高

朴槿惠獲特赦　細數南韓總統卸任魔咒

更多熱門

相關新聞

Omicron襲紐約　時報廣場跨年規模大減

Omicron襲紐約　時報廣場跨年規模大減

美國Omicron疫情蔓延，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）於當地時間23日宣布，紐約時報廣場跨年活動規模將大幅縮減，限制人數從往年的5.8萬人減少至1.5萬人，參加者必須出示疫苗接種證明且全程戴上口罩，另外，開放時間也延後至下午3點以後才能入場。

CNN：中國助沙烏地阿拉伯製造飛彈

CNN：中國助沙烏地阿拉伯製造飛彈

LIVE／挺過百年大疫！柯文哲就職7週年　北市迎數位轉型新時代

LIVE／挺過百年大疫！柯文哲就職7週年　北市迎數位轉型新時代

西安日增49例 　26人防控不力被處理

西安日增49例 　26人防控不力被處理

幕後／挺過疫情！萬華血清研究出爐　受試者抗體97%「不再危險」

幕後／挺過疫情！萬華血清研究出爐　受試者抗體97%「不再危險」

關鍵字：

Omicron變種病毒新冠病毒新冠肺炎世界疫情北美要聞華盛頓大學

讀者迴響

熱門新聞

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

李妍瑾凌晨大崩潰！又扯出「熱戀大咖男星」

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

李妍瑾限一天內道歉　彈頭今早發文：我其實懶得回應

徐若瑄夫妻「私下共識」曝光！　果斷決定為6歲兒做1件事

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面