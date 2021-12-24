朴槿惠特赦淚謝文在寅！盤點崔順實、世越號疑雲　消失7小時在整容

▲南韓前總統朴槿惠將於31日0時正式獲得特赦。（圖／視覺中國CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年69歲的南韓前總統朴槿惠，由於其任內曾與崔順實（現改名為崔瑞原，촤서원）涉及「閨蜜門」干政案、向多位國家情報院長收受特別費、非法介入新世界黨（새누리당，國民力量前身）國會議員選舉推薦名單，加上2014年「世越號事件」爆發時遲至7個小時後才現身，導致其最後被憲法裁判所通過罷免，2017年3月31日入獄後，今（24）日終於被宣布將於年前特赦出獄。

稍早，朴槿惠透過法律代理人柳榮夏（유영하）律師針對獲得特赦一事向總統文在寅道謝，表示未來將集中精力在治療上，並儘速恢復身體健康向全國民眾致意道謝。

＊朴槿惠生平：

朴槿惠為南韓前總統朴正熙、陸英修女士之間的長女，她是大韓民國憲政史上首位女性總統、首位「父女二代總統」、首位出身理工科系總統，同時也是首位韓戰爆發後出生的總統，母親陸英修1974年光復節典禮上遭日籍朝鮮裔人士文世光暗殺後代行南韓「第一夫人」職務，1979年父親朴正熙被中央情報部長金載圭槍殺後，帶著妹妹朴槿姈、弟弟朴志晚從青瓦台搬回首爾市中區新堂洞的老宅。

南韓於1997年爆發IMF金融危機，朴槿惠宣布結束隱居生活、加入大國家黨（한나랑당，國民力量前身），同時於隔年在補選中當選第15屆國會議員，此後連續當選至第19屆，2004至2006年當選大國家黨黨魁、同時兼任代表最高委員，其中曾參與主導彈劾時任總統盧武鉉。

2007年，朴槿惠在大國家黨總統候選人初選中敗給李明博，此後在李明博政府時期在黨內撐起「親朴」界的非主流勢力，並於2012年12月第19屆總統大選中以51.6%的得票率擊敗當時民主統和黨的候選人文在寅。

不過，就任總統後的朴槿惠爆發多起爭議，包括崔順實「閨蜜門」干政案、透過青瓦台向多位國家情報院院長收受特別活動費等，以下將詳加整理介紹。

▲崔順實獄中3年，寫下回憶錄說明和朴槿惠的關係、證明自己的清白。（圖／達志影像／美聯社）

＊「閨蜜門」干政案：

在父親朴正熙還是南韓總統時，朴槿惠便與崔太敏（崔順實之父）擁有相當深厚的關係，在朴正熙慘遭暗殺後視邪教教主崔太敏為「精神導師」，其在演講時亦陪同在側，而小4歲的崔順實便藉此成為朴槿惠的閨蜜兼幕僚，利用與朴的關係干涉施政、向包括三星集團在內的商界與其他利益集團施壓獲取利益。

2016年7月26日、8月2日，韓媒《TV朝鮮》在報導中指出，朴槿惠、崔順實、安鍾範以財閥與商界繳納的政治獻金成立Mi-r基金會（Mi-r foundation）、K-SPORTS基金會（K-SPORTS Foundation），青瓦台更涉入其中；《SBS》更在報導中暴露，Mi-r基金會成立當時曾向三星電子、現代汽車、SK集團、LG集團、浦項鋼鐵（POSCO）等30間企業收取486億韓元的獻金。

▲朴槿惠曾於2017年6月被押送至法院受審。（圖／CFP）

而崔順實的女兒鄭維羅（정유라）更因為母親的關係，2014年9月以馬術特技生被特招至梨花女子大學體育教育科，《韓國日報》於2016年10月爆料，梨花女子大學曾為鄭維羅擴大特招生範圍，還特此修改學分規定，使其能夠順利畢業，入學後將常曠課、不交作業、不參加考試、教授代其交作業，因此能夠順利過關，事後南韓教育部更發現鄭維羅就讀高3時僅出席17天。

另外，鄭維羅多次向外高調炫耀自己擁有價格昂貴的賽馬（名馬），還稱買不起名馬的人應該「怪自己的父母」，事後被爆料透過崔順實的關係，三星電子曾出資幫助鄭維羅購買價格昂貴的賽馬。

2016年10月，韓媒《JTBC》獨家取得被崔順實丟棄的平板電腦，發現崔順實經常在朴槿惠發表演說前修改演講稿，前擊劍國手高永泰（고영태）也透露，「崔順實最喜歡修改總統的演講稿」，種種事件被揭發後成為導火線，民眾手持燭光集結在首爾光化門與青溪川廣場、釜山、蔚山等地舉行「倒朴集會」，2016年12月國會通過朴槿惠彈劾案、2017年3月憲法裁判所全員通過彈劾案成立。

▲南韓世越號。（圖／達志影像／美聯社）

＊朴槿惠「消失的7個小時」

2014年4月16日，原本從仁川駛往濟州島的客輪世越號在海上翻覆，299人死亡、至今仍有5人遺體未尋獲，朴槿惠於上午10時在青瓦台接獲相關報告，但此後卻不知去向，直到下午5時才不疾不徐身穿黃衣現身救援指揮中心，還表示，「我聽說學生都穿上救生衣，是有那麼難找嗎？」，輿論各界認為政府部門全面性失能導致錯失黃金救援時間，最終造成嚴重災難。

世越號事件後，由於朴槿惠曾在演講稿中稱學生的死亡是「高貴的犧牲」，加上當時她與邪教教主崔太敏、崔順實的關係被媒體曝光，還有當地媒體翻閱比較朴槿惠的相片，懷疑朴槿惠可能在世越號沈船後「消失的7個小時」注射整容針，更加深民眾的怒火。

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