中國協助沙烏地阿拉伯製造飛彈！　CNN獨家衛星照曝光

▲伊朗自主研發流星3(Shahab-3)彈道飛彈。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

CNN獨家消息指出,沙烏地阿拉伯正透過中國幫助自行研發彈道飛彈,這可能會引發中東地區的漣漪效應,加上伊朗和沙烏地阿拉伯是該地區最大競爭對手,這也會讓美國在該區努力遏止伊朗發展核武的努力更加複雜化。

根據CNN報導,有3名消息人士透露,沙烏地阿拉伯之前就曾和中國購買彈道飛彈,但從未能夠自行製造,但從CNN取得的衛星照片可以看到,沙烏地目前至少在一個地方製造飛彈。另外兩名消息人士指出,包含白宮國家安全委員會(National Security Council)在內的多個美國情報機構,在近幾個月都有受到相關機密簡報,透露出中國和沙烏地之間進行過多次大規模的敏感彈道飛彈技術轉移。

CNN Exclusive: US intelligence and satellite images show Saudi Arabia is now building its own ballistic missiles with the help of Chinahttps://t.co/wKKcjdoYiM