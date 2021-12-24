金正恩傳為「新歡」精盡人衰　想送她豪宅！頻視察工地盯進度

▲才經過短短1個月，金正恩17日出席儀式時被拍到臉色顯得更加憔悴、老化許多。（圖／達志影像、翻攝自朝中社）

記者張寧倢／編譯

37歲的北韓（朝鮮）最高領導人金正恩17日前往平壤錦繡山太陽宮出席父親金正日逝世10周年悼念儀式，豈料官媒鏡頭下的金正恩看來十分憔悴、皮膚變黑、膚質變差、皺紋也變得更深了，與1個月前健康、活力的樣貌相比明顯衰老。有消息指出，他近來將精力放在蓋豪宅上，只為了他的「新歡」女歌手金玉珠。

▲外媒指出，金正恩近來除了忙於國政，也為了「紅粉佳人」急著蓋好平壤一處新設的豪宅區。（圖／翻攝自朝中社）

根據《DailyNK》日文版總編輯高英起說法，金正恩在體感零下20度的寒冬中出席中央追慕大會，悼念父親、前任國防委員長金正日逝世10周年，不僅臉色暗淡無光，皮膚也稍有鬆垮下垂，讓「健康惡化」、「精盡氣衰」等傳聞再度甚囂塵上。高英起表示，其實金正恩今年在建設平壤普通江周邊一處「高級住宅區」方面投入了許多心力，除了3月曾親自視察預定地外，春季動工後還兩度前往工地現場，背後另有目的。

▲金正恩被拍到快速衰老、憔悴的模樣，外傳都是為了「新歡」女歌手金玉珠。（圖／路透）

脫北者作家、前《東亞日報》記者周成賀也表示，北韓因應疫情實施鎖國政策已久，如今民間面臨缺糧、缺物資的嚴峻情況，連建築材料也籌備不易，金正恩卻在5個月內3次前往豪宅工地盯進度，外傳根本是為了讓他的「紅粉知己」、北韓女歌手金玉珠（音譯）能早點入住。報導指出，金玉珠無疑是現今北韓演藝界地位最高的藝人，原因並非擔任黨高層，而是因為她集金正恩的寵愛於一身。

▲金玉珠曾是牡丹峰樂團成員，目前則是國務委員會演奏團的聲樂演員（歌手），合照中只有她一名女性，且位置緊貼著金正恩。（圖／路透）

報導稱，今年1月勞動黨大會閉幕表演上，金玉珠被安排上台獨唱；2月金正日冥誕紀念公演時，金正恩兩度要求金玉珠安可演出；6月一場對黨中央高層的演出中，總共26首表演曲目，她一人就包辦了22首，南韓媒體直言此活動宛如「金玉珠的演唱會」。此外，她也是金正恩睽違6年首度授予「人民演員」（即國民歌手）榮譽稱號的藝人，連曾任銀河管弦樂團擔任主唱領導的北韓第一夫人李雪主都未獲榮銜。

周成賀說，金正恩多次表態「我迷上金玉珠」，官媒發出許多活動合照中，金玉珠親密地手挽著金正恩，總是能待在金正恩身側，雖然不能就此斷定是「情人」，但確實彰顯了金正恩與她的關係比常人更親近。周成賀與高英起皆認為，金正恩近來疲憊的模樣，除了政務繁忙之外，為了贈與金玉珠豪宅而頻頻監督工程進度，也可能是讓他衰老的原因，待竣工之後可能會用「國家功勳者」的名義送給金玉珠等人。

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