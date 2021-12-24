日本地方首長聯手挺台　將促政府制定「台灣關係法」

▲宮元在聯盟成立大會前的記者會上表示，「台灣有事」的議題備受討論。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社記者楊明珠東京23日專電

由日本部分市區町村首長參與的日台共榮首長聯盟今天在東京舉行成立大會。此聯盟期盼如同美國有一部台灣關係法，將敦促日本政府制訂加強台日安全保障關係的法律。

日台共榮首長聯盟今天在東京一家飯店舉辦成立大會。聯盟的發起人代表是石川縣加賀市市長宮元陸，目前日本現任的地方首長有127人參加，今天的成立會有42名地方首長出席。日本前首相安倍晉三發賀電，自由民主黨政調會長高市早苗、日華議員懇談會會長古屋圭司、事務局長木原稔、駐日代表處副代表李世丙等出席致賀。

宮元在聯盟成立大會前的記者會上表示，「台灣有事」的議題備受討論，本月初前首相安倍晉三受邀在台灣智庫的會上發表演講時說「台灣有事等同日本有事，也等同日美同盟有事，請中國國家主席習近平絕對不能誤判」，此話說出了期盼台灣海峽和平穩定的許多人的心聲。

宮元說，台日沒邦交，以民間機構為窗口處理外交關係，2019年3月台灣的總統蔡英文所提出的期盼台日之間就安全保障議題進行對話，日本至今無法回應。現在看來，台灣有事、日本有事有可能成真，如果日本也有一部像美國所制訂的台灣關係法的話，台日之間就安保議題就能進行官方的直接對話。

日台共榮首長聯盟成立的宗旨文件上寫道：「我們一致認為，共享自由、民主、法治、人權等普世價值觀的台日關係，不只是要促進經濟、文化方面的交流，也應完善法律，在政治、安全保障方面能建立更強固的關係。」

宮元表示，原本政府制訂法律應該是國會的工作，但一直看不到制訂這麼一部法律的日子的到來，鑑於中國對台灣的施壓日益增高的現狀，因此日本的地方自治體的首長挺身而出，盼能敦促政府立法。

他還說，地方自治體成立這個聯盟敦促中央政府或國會制訂法律，這是一項創舉，他很感謝有很多地方首長很有勇氣參與，這個聯盟堪稱劃時代的組織。

宮元在聯盟成立大會上致詞時表示，台日是特殊的關係，是命運共同體，運到日本的中東的原油、物流等很多是取道台灣海峽、巴士海峽，平時日本民眾可能感受不到，其實託台灣之福，日本的生命線受到保護，有台灣才有今日的日本。台日1972年斷交以來，日本人應捫心自問，日本政府或地方自治體是否對台灣太冷淡，甚至可說是太失禮了。

日本執政黨自由民主黨政調會長高市早苗今天應邀上台致詞時表示，10月底舉行投開票的眾議院大選自民黨的公約（政見）中列出共享自由、民主、法治等普世價值觀的國家當中就明載台灣，也表示支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

高市說，自民黨與台灣的執政黨民進黨加強交流，8月舉辦外交國防的2加2會談，明天將第2度舉辦2加2會談，針對外交、經濟產業進行意見交換。台日之間雖是保持實務關係，但台日的執政黨漸漸關注彼此的問題，現在是極重要的時期。

她還說，相較美國與中國的軍力，整體來看雖然美國軍力較強大，但在西太平洋地區，中國的軍力變得非常強大，所以才說台灣有事等同日本有事。

高市期盼日本民眾勿忘台灣民眾給日本的愛情與友情，這包括對311東日本大地震的馳援、去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）發生以後物資捐贈等，期盼日本各地與台灣深化交流，也期盼聯盟壯大，有一天日本全國1741個市區町村的首長都加入。

目前人在台灣的駐日代表謝長廷以預錄的影片致詞時表示，期盼台日之間在5個層面上能加強交流，這包括1.市區町村的正式訪問 2.扶輪社、獅子會、青年工商會等各市區町村的民間團體的交流 3.學校的教育旅行或畢業旅行 4.地方特色或慶典活動的交流 5.棒球或足球等體育交流。

他表示，台日發生災難時都會發揮互助精神，是善的循環。他認為，今天日台共榮首長聯盟的成立為台日地方交流立下新的里程碑，有助於雙方地方交流關係的提升，使得善的循環圈子擴大。