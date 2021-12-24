快訊／南韓法務部正式宣布：特赦前總統朴槿惠！

▲南韓前總統朴槿惠最快將於31日前出獄。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》等韓媒最新消息，南韓法務部稍早宣布將特赦前總統朴槿惠、復權前任國務總理韓明淑（盧武鉉時期），而前總統李明博則不包含在此次新年特赦名單內。朴槿惠將於本月31日0時起從三星首爾醫院釋放。目前南韓政府正在召開國務會議。

南韓政府今（24）日宣布將於2022新年特赦、減刑、復權3094名刑事囚犯，而前總統朴槿惠被包含在此次新年特赦名單，文在寅政府考量到朴槿惠近日健康狀態加速惡化，包括因肩膀手術舊傷復發、腰肩盤等，從11月22日入住三星首爾醫院治療至今，原本文在寅始終無意特赦，最後考慮到明年總統大選局勢、以及在新冠疫情時團結國人，才宣布予以特赦。

最新消息指出，一旦朴槿惠31日0時從三星首爾醫院釋放，將不必再返回首爾看守所，其在所內使用的個人生活物品將透過法律代理人帶回，而法務部將會進行交付赦免證，同時將警力與職員從特赦生效的那一刻起撤守三星首爾醫院。

▲南韓前總統朴槿惠今年7月20日曾住進首爾聖母醫院接受治療。（圖／達志影像／newscom）

朴槿惠於2017年3月31日因「閨蜜門」干政案、向多位國家情報院長收受特別費而入獄，今年1月更被大法院（最高法院）宣判有期徒刑20年（合併他案則為22年）、罰金180億韓元、追繳犯罪所得35億韓元，於本月23日被監禁1729天（約4年9個月），她也是所有曾經服刑的南韓歷屆前總統當中時間最長的一位。

對此，總統文在寅24日透過青瓦台發言人朴炅美表示，「我們必須克服過去的時代性傷痛，期盼能超越雙方在想法上的差異、贊同與反對，朝向團結、和解的方向邁進，並成為開啟新時代的契機。考量到朴前總統已服刑將近5年、加上近來健康狀態持續惡化。期盼反對赦免朴前總統的人士能夠體諒。」

至於前總統李明博則不包含在此次新年特赦名單之內，其曾涉嫌收受三星集團等財閥巨額賄賂，還掏空自家公司資金，去年10月被大法院宣判17年徒刑、罰金130億韓元，目前仍關押在安養監獄。

另外，南韓前任國務總理韓明淑曾於2007年向韓新建營前代表韓萬鎬（한만호，音譯）收受9億多韓元非法政治資金，2015年被大法院宣判2年徒刑、追繳犯罪所得8億8300多萬韓元，其於2017年8月刑滿出獄。

►朴槿惠胞妹宣布參選南韓總統！誓言推修憲「兩韓統一」 曾涉詐欺

►傳南韓前總統朴槿惠病勢惡化！他呼籲「立即赦免」：快撐不下去了

►南韓前總統朴槿惠「再度住院」！治療多處部位疼痛...未透露病名

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》