南韓大法院做出「重大判決」！同意外祖父母收養外孫為「子女」

▲南韓大法院同意外祖父母申請收養孫子為收養子女。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

在過去，由祖父母收養孫子為養子的情況較為罕見，台灣的法律也明確指出祖父母、外祖父母等直系血親不得收養自己的孫子女為養子女。然而，南韓大法院（最高法院）做出一項裁判，在全院庭審後裁定案件本人A某夫婦（外祖父母）基於符合兒童利益下，可收養外孫子的決定，駁回一、二審的判決。

根據《韓聯社》，南韓大法院全院庭審（全員合議體，主審為大法官金哉衡）於今（23）日做出上述裁決，表示即便未成年孩童的親生父母還在世，若親生父母未盡養育子女義務，使（外）祖父母申請收養孫子女許可，若收養符合未成年孫子女利益，則可通過收養申請許可。

大法官駁回一、二審判決，全案退回蔚山地方法院審理。

報導指出，A某夫婦的女兒在就讀高中時生下兒子（即A某夫婦的外孫），原本她在懷孕前便與男友登記結婚，然而在孩子出生後過沒多久，兩人便協議離婚，她自認難以撫育兒子，將兒子交由A某夫婦撫養後便離家出走。

孩子大部分的時間都與A某夫婦相處，也認定A某夫婦是自己的父母、而非外祖父母，等到孩子要就讀國小前，A某夫婦認為有收養外孫為養子女的必要性，在徵得女兒同意後開始跑相關程序，沒想到一、二審皆駁回A某夫婦的請求，認為一旦收養外孫、視外孫為收養子女後，在其親生父母仍在世的情況下，將會造成家庭關係混亂，外祖父母成為父母、而原本的生母則變成姐姐。

10名大法官認為，若（外）祖父母收養孫子女為養子女符合孩童利益，則可允許收養成立，不能因為事件本人（外孫）的親生母親在世，而不允許再抗告人（A某夫婦、外祖父母）申請收養，這無法成為不允許成立收養的理由。

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