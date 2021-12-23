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東奧延期！「選手村建案」強制晚1年交屋　消費者怒提告

▲▼ 東奧選手村。（圖／達志影像）

▲消費者已經對建商提出集體訴訟。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

日本東京奧運位於東京灣地區的選手村在賽後將改建為住宅大樓「晴海旗」，建案開賣後更是瞬間完售。然而如今卻傳出，由於東奧延期1年，因此交屋時間也被迫延期1年，讓消費者大表不滿，24日向不動產公司提出集體訴訟。

根據《全日本新聞網》報導，為了防止選手村興建後變成蚊子館，日本早在東京奧運開始前，就與三井不動產、三菱地所以及住友不動產等10間企業合作，聯手打造晴海旗計畫，預計將選手村改造為永續經營的環保社區，同時提供販售與租賃的選擇，該建案更是夯到開賣首日就完售。

▲▼ 日本東奧選手村。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼由於東奧延期，導致選手村改建案也被迫延後交屋。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼東奧選手村 。（圖／路透）

由於奧運結束後，選手村仍需進行最後整修，因此該建案原定於2023年3月起陸續交屋。然而東京奧運受到新冠疫情被迫延期1年，導致相關工程跟著延宕。購買晴海旗的屋主則抱怨，建設公司單方面地告知交屋時間將會延後1年， 讓他們超傻眼。消費者表示，「為什麼我們完全被排除在外呢，建商就只是說要延期1年，根本沒有試圖做出任何努力。」

為此，共有27名消費者24日對參與該計畫的10間企業提出集體訴訟，要求他們應該縮短工期，並保證在原定的2023年3月前交屋，如果有所延誤，必須支付消費者7600萬的賠償金，以補償這段時間內的租屋費用。目前建商拒絕對此發表回應。

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