打完疫苗「月經大亂」　挪威研究證實有關聯！這1不順症狀最多

▲挪威研究指出，新冠疫苗似乎和年輕女性的月經失調有關。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

挪威公共健康局（NIPH）最新研究指出，新冠疫苗可能與年輕女性的月經失調有關，其中，通報數最高的症狀是接種後經血增多；幸好，疫苗似乎僅會略微改變經期，且往往只是暫時性的。此論文目前尚未接受同儕審查。

《每日電訊報》報導，挪威6000名女性參加試驗，她們年紀介於18至30歲，在接種疫苗前後，須回答有關經期與出血模式的問題。研究團隊發現，受試者的月經模式原本就有高度自然差異，在施打任何一劑疫苗前，就有37.8%通報至少一項經期不順現象，儘管如此，她們注射完第1劑後，此數字上升到39.4%，打完第2劑後又再攀升到40.9%。

另外，一些副作用似乎更為常見。施打任何一劑疫苗前，7.6%通報經血量比平常更多，打完第1劑後上升到13.6%；注射第2劑前，8.2%人通報經血量比平常更多，接種第2劑後增加至15.3。

至於其他經期不順現象，包括經痛、間歇性出血及經期週期延長等等，在打完第1劑後沒有顯著增加，但接種第2劑後通報人數微幅增加。

▲科學家長期以來猜測，新冠疫苗與暫時性的經期不順有關。（圖／路透）

科學家長期以來猜測，新冠疫苗與暫時性的經期不順有關。截至9月，英國藥品和保健品監管局（MHRA）登錄超過3萬例女性在接種後出現經期改變。

倫敦帝國學院的生殖免疫學講師梅爾（Dr Victoria Male）表示，儘管每位女性的經期狀況有著很大差異，但「人們最常注意到的是，打完疫苗後經血增多，但很快又會自然恢復正常」，且與英國的最新整體數據相符。

儘管如此，梅爾也指出，雖然挪威這項研究的規模相對較大，但必須靠著受試者自我通報，意味可能出現數據偏差。她認為，美國1月即將發表的另一項重要研究，也許能更明確闡釋疫苗及女性經期之間的關聯；更廣泛地說，目前找不到任何證據顯示疫苗影響生育，因此呼籲女性趕緊接種。

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