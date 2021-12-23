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沖繩垃圾車也放「少女的祈禱」！日網友嗨翻：以為來到台灣

記者王佩翊／編譯

日本一名推特網友21日分享了一則沖繩與那國島的垃圾處理車影片，只見影片中的垃圾車播放著世界名曲「少女的祈禱」，讓人產生來到台灣的錯覺。而原po本人則是興奮寫道，「沒想到在台灣經常聽到的旋律，在隔著一片海的與那國島也能聽見！」

▲▼沖繩垃圾車也播「少女的祈禱」！日網友嗨翻：以為來到台灣。（圖／推特／@tabi_gari）

▲網友發現，沖繩與那國島的垃圾車也播放少女的祈禱。（圖／推特／@tabi_gari）

推特網友Hirotaka日前在推特寫道，「這是與那國島的垃圾處理車，跟台灣一樣一邊收垃圾一邊播著少女的祈禱，聽到好興奮。沒想到以前在台灣常聽到的這段旋律，現在在隔著一片海的與那國島也能聽到。」同時附上一段自己拍攝的影片。

只見影片中，這輛垃圾收集車一邊播著世界名曲「少女的祈禱」，一邊從遠方駛來。日本的垃圾處理習慣與台灣不同，通常居民會按照資源回收與垃圾的丟棄時間段將垃圾拿到集中處放置，再由垃圾車收走，與台灣統一時段所有人一起下樓丟垃圾的方式相異。

有台灣網友看到這篇貼文則表示，台灣除了少女的祈禱外，也有其餘地區的垃圾車在出勤時會播放「給愛麗絲」，因此這兩首歌曲可以說是台灣丟垃圾的「兩大山脈」。網友也笑稱，只要聽到音樂，就可以看到成群結隊的台灣人拿著一袋一袋的垃圾，從建築物內走出來。另外也有其他日本網友分享，在沖繩黑島則是播放不一樣的音樂，頗有「異世界之感」。

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