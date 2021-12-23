北韓女兵淪性奴！淚控「遭5人蹂躪6年」崩潰輕生　長官剩內褲硬上

▲ 北韓女兵遭霸凌的消息時有所聞。（圖／朝鮮中央通信社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓傳出一名年輕女兵6年來遭5名長官長期性侵，絕望嘗試輕生，並留下長達12頁的遺書，控訴他們的罪行，因失血過多陷入昏迷，目前仍未脫離險境。而北韓軍方為了掩蓋醜聞，匆忙安排她提早退役，對涉案軍官的懲罰也不痛不癢。

《每日北韓》（Daily NK）22日援引北韓內部消息人士說法報導，在咸鏡南道咸興市的人民軍第7軍團指揮部電信電話所交換部隊擔任幹部交換員的女兵A住進軍醫院，因為她在12月中嘗試輕生，失血過多卻無血可輸，陷入昏迷。而她輕生現場留有一份長達12頁的遺書，寫滿她遭受的恐怖暴行，卻沒有被公開。

A女來自黃海南道，17歲以下戰士階級入伍，接下來6年內都在第7軍團擔任電話交換員。一連串性侵是從她剛結束新兵訓練，被分發到部隊後開始。當時擔任第7軍團政治指導員的40多歲金姓少佐（軍階相當於南韓少校）長達一年以來持續性侵，更宣稱會「照顧她的一生」，但金男後來進入培養政治軍官的大學，便與她斷了聯絡。

第二名加害者是在人事部門擔任副部長的韓姓中佐（軍階相當於南韓中校），曾將A女叫進自己的辦公室後性侵，承諾會多照顧她，也助她升遷至幹部交換員，此後持續性侵。

▲ 北韓女兵處境艱辛，據傳多半淪為長官玩物。（圖／達志影像／美聯社）

長期受害的A女身心痛苦，決心阻止軍隊內對女性的性暴力，因此申請就讀政治軍官學校。但時任幹部部長趙姓上佐（軍階相當於南韓中校及南韓大校之間）故意拿走她的申請書後引誘她，「如果想去讀政治大學的話就來我的辦公室。」

A女為防萬一，向友人借來手機並打開錄音功能，沒想到一進辦公室便看見趙姓上佐全身脫到只剩內褲在等她，還掏出大把金錢，要求與她做愛。儘管A女不斷拒絕，他仍持續嘗試性侵，過程中發現A女將手機藏在衣服中錄音，氣得動手施暴，事後也找上這支手機的主人，警告對方「不要多嘴」。

這起事件過後不久，最早性侵A女的金姓少佐以總政治局長官身分到A女所屬的部隊視察期間，與金男同是總政治局幹部的趙姓大佐（軍階相當於南韓大校）也引誘A女到自己的房間加以性侵，過程中A女的衣服全被撕碎，甚至因受傷必須住院。

▲ 金正恩與女兵合照。（圖／勞動新聞）

飽受蹂躪的A女10月申請退役，但軍方以「不允許在身心狀況不穩定下提出的退役申請」為由，將其退役日期延至2022年2月。未料她在等待退役期間再次受害，遭擔任軍醫院內科科長的廉姓少佐（軍階相當於南韓少校）餵食安眠藥後性侵。A女醒來後發現自己又遭人侵犯，絕望嘗試輕生。

A女的遺書及自殺消息曝光後，北韓軍當局著手調查，但涉案的軍官頂多暫時被停職或調職。《每日北韓》消息人士指出，由於加害者包括總政治局高層幹部，處罰恐怕僅止於此，這起事件就會「被搓掉」。

A女至今仍在生死邊緣徘徊，但北韓軍當局已經在20日發出退伍通知書。消息人士說明，這是相當罕見的舉動，因為12月正值人民軍冬季訓練，北韓軍方一般來說不會發出退伍通知，可見軍方為將大事化小，匆忙讓她退役，A女也就此恢復平民身份。

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