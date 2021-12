老公出軌性情大變！女副校長和男友「禁忌3P」　侵犯少女拍性愛片

▲英國一名小學女性副校長竟和男性伴侶一同對未成年少女犯下性侵案。(圖/取自MERSEYSIDE POLICE,下同)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國44歲女子朱莉(Julie Morris)曾擔任維根鎮(Wigan)聖喬治中央教會小學副校長,遭丈夫劈腿後在交友軟體上認識52歲的男同居人莫里斯(David Morris),卻和他共同性侵與虐待一名年齡未滿13歲的少女,還將過程拍照錄影,最終遭法院判處13年4個月的有期徒刑。

Death penalty please. Mr Wyn Williams said Julie Morris sent David Morris photos of children at her school "for his sexual gratification". https://t.co/HZJflHwfT1

根據BBC報導,曾任學副校長的朱莉22日在利物浦刑事法庭上認罪18項兒童性犯罪指控,其中包含性侵、唆使13歲以下兒童發生性行為、在兒童面前發生性行為、拍攝或持有兒童猥褻影像、與兒童進行性交流等,被判入獄13年4個月。她的男性伴侶莫里斯則承認34項罪行而遭判16年。

法官梅納利(Andrew Menary)表示,這起性侵案件的情況幾乎令人難以置信,「可看出人類的墮落真的沒有極限。」檢察官勞依德(Damion Lloyd)則說,這是他20年職涯中處理過最駭人的案件之一,兩人確實是平等地參與其中,「他們對兒童產生了可怕的『性』興趣,並對受害人實施了他們的幻想,他們的關係就像惡性循環,持續促使對方做出愈發糟糕的行為。」

▲莫里斯認罪34項性犯罪相關指控,遭法院判處16年刑期。

《每日郵報》報導,朱莉遭結縭15年的丈夫劈腿離婚後,2016年在交友軟體認識莫里斯,但兩人的關係不久後變得越來越「性取向」,起初是透過聊天分享圖像與墮落式的性幻想,後來這些幻想竟被加諸於受害人身上。警方在繳獲的手機中發現關於性侵的對話後,才揭發了整起案件,一共蒐集了兩人3年間17.5萬頁「赤裸裸的」對話紀錄,與許多他們進行性虐待時拍攝的照片和影片。

If these perpetrators were police officers, immigrants, or if they followed a particular faith, I think society would be in uproar



Deputy head Julie Morris, 44, who GIGGLED as she & partner raped & abused girl under 13 in sick vids jailed for 13 years https://t.co/qGjwYKd6X0