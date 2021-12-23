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苗警翁紹程破5300萬詐騙集團　獲頒2021年國家警光獎

▲竹南警分局巡佐翁紹程（右）榮獲全國警光獎，22日偕同妻子連袂出席，接受警政署長陳家欽（中）表揚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹南警分局巡佐翁紹程（右）榮獲全國警光獎，22日偕同妻子連袂出席，接受警政署長陳家欽（中）表揚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣竹南警分局偵查隊巡佐翁紹程，日前透過165反詐騙資料庫分析，成功破獲吸金高達5300萬的詐騙集團；內政部警政署特別頒發110年國家警光獎「打擊詐欺類」優等獎項，22日偕同夫人連袂出席接受署長陳家欽表揚。

竹南分局表示，翁紹程從警30年來，擔任各項警職均克盡職守、全力以赴，現負責反詐騙工作，偵破多件刑案，指導後進不遺餘力，曾透過165反詐騙資料庫分析，得知某詐騙集團以「假交友」及「假投資」等手法，成功詐騙被害人高達126人，詐騙金額約新台幣5300餘萬元整，影響社會治安甚鉅。

經報請臺灣苗栗地方檢察署檢察官指揮偵辦，成功破獲該集團，並查扣作案用網卡、手機、筆記型電腦及新臺幣211萬元等贓證物，績效卓著。

內政部警政署配合中華民國警察之友總會，舉行「110年國家警光獎」頒獎典禮，全國個人組獲獎績優警察共計52位，翁紹程為其中之一，榮獲「打擊詐欺類」優等獎項，偕同妻子連袂出席表揚。為本次苗栗縣警察局唯一一位獲獎同仁，局長周煥興特地到場祝賀，肯定翁巡佐的付出與努力。

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