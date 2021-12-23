徒手推車下秒「車子失控暴衝」！她慘遭拖行16m　孩子面前活活夾死

▲ 凱莉（左）遭汽車拖行16公尺，最後慘遭夾死。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國康瓦耳郡發生一起悲劇，一名母親打算開車載家人出門，但車子疑似故障無法發動，便下車用力推動車子，沒想到車子突然失控加速，導致她遭拖行超過16公尺，最後不幸慘死在自己的手足和孩子面前。

《太陽報》23日報導，這起悲劇發生於康瓦耳郡的坎伯恩，29歲女子凱莉（Kerry Ann Bowers）和丈夫育有4名子女，日前和姊妹喬治亞（Georgia）試圖發動一輛故障的休旅車，喬治亞下車使力推，但前輪剛好卡在減速帶後方，坐在駕駛座上的凱莉隨後也下車，一手放在方向盤上，站在車門的車門和駕駛座之間出力，終於成功將休旅車推過減速帶，未料車子下秒失控加速。

喬治亞說明，車子突然加速，衝上人行道後撞上樹籬，而凱莉一路被拖著走，「凱莉對著我大叫，要我從她身上跳過，坐進座位裡」，但當她上車時，車子已經撞上約16公尺外的樹籬，將凱莉夾在車門及與車身骨架之間，「她一直說她無法呼吸，而我什麼都做不了。把孩子們從車內抱出來以前，我一直跟她說話。」喬治亞隨後攔下一輛經過的車輛，請求駕駛幫忙，但凱莉在現場便傷重身亡。

事後調查發現，這輛休旅車沒有重大故障，只是暫時的線路問題影響發動。當地驗屍官判斷，凱莉死因為意外死亡，「她無法回到車內，車子衝上人行道，撞進厚厚的樹籬，而樹籬導致車門被關上，凱莉便被夾在車門的縫隙，不幸窒息而死。」

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