好萊塢影帝自爆有性成癮！曾與學生上床　「以為兩情相悅沒問題」

▲好萊塢男星詹姆斯法蘭柯自爆有「性成癮」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

曾獲得金球獎音樂喜劇類影帝的好萊塢男星詹姆斯法蘭柯（James Franco）22日坦承，自己曾經和創辦的表演學校女學生發生性關係，更自爆有「性成癮」，近幾年正在積極治療中。

根據《路透社》報導，43歲的詹姆斯法蘭柯接受Podcast節目《The Jess Cagle Podcast》訪問時坦承，自己確實曾在創辦的表演學校「Studio 4」進行教學時和女學生上床，「我想我當時的想法是，如果這是兩情相悅的，那就沒問題，那時候我頭腦不清楚。」

詹姆斯法蘭表示，他開辦表演學校的目的並非和學生發生性行為，並承認自己在年輕時戒除酒癮後，就轉變成性成癮，「這是一種非常有效的藥物，我迷上它20多年，而且這段時間我一直沒有喝酒。」詹姆斯法蘭說，他從2016年開始，就一直在積極治療性成癮，「我做了很多嘗試，也試圖改變自己，我不想再傷害別人。」

報導指出，在2018年有5名女子控訴曾被他伸魔爪，為了演藝事業發展，所以就算不舒服也不敢出聲，他也正式被提起民事訴訟。Studio 4女學員卡普蘭（Sarah Tither-Kaplan）也在2019年踢爆，詹姆斯法蘭柯常要求拍攝裸露鏡頭，以提供演出機會為由向她們伸出狼爪。

根據洛杉磯高等法院文件，詹姆斯法蘭柯今年同意以220萬美元和解2019年的民事官司。

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