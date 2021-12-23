祈求台灣四時無災　台南左鎮噶瑪寺「元旦供佛」護國祈福大法會

▲台南市左鎮噶瑪噶居寺，將舉辦「護國祈福大法會」，以供養十方諸佛菩薩莊嚴盛事，祈求三世諸佛加持，祈求台灣消弭兵戎、瘟疫、饑饉等劫難。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「元旦供佛」是台南市左鎮噶瑪噶居寺重要法會之一，2022新年伊始，寺方將於18公尺高阿彌陀佛露天微笑大佛前舉辦「護國祈福大法會」，以供養十方諸佛菩薩莊嚴盛事，祈求三世諸佛加持，祈求台灣消弭兵戎、瘟疫、饑饉等劫難。

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洛本天津仁波切表示，法會當天除盛大供養諸佛，還有叩鐘祈福及放生儀式，所供物資也將轉贈濟助弱勢家庭，期如普賢菩薩般供養無量利益無量眾生，讓宗教信仰幫助真正需要幫助的人，神聖也利生。

「護國祈福大會」由洛本天津仁波切中圍主壇，遠從尼泊爾迎請藏傳佛教法器大型七政寶、八吉祥、八瑞物等聖物，在台罕見，微笑大佛前陳設油燈、神饈、水果、檀香薰爐、花團錦簇等諸多莊嚴，周邊並供奉近30尊的印度石雕菩薩天女聖像，雕工精細，栩栩如生，與大佛相輝映綻放歡喜安詳能量。

洛本天津仁波切說，「欲求大果，當供福田」，上師教導弟子，2022年元旦於大佛前供養十方三世諸佛與阿彌陀佛淨土聖眾，期藉法會普照台灣，功德迴向眾生，平息煩惱災難。元旦也是噶瑪寺齋戒圓滿日，每年元旦前後3天全省信徒持齋，啟迪眾生發菩提心，教化不殺生。

為照顧弱勢，噶瑪噶居寺蔣揚基金會，今年普渡預先了解台南市社會局各實物銀行所需物資後，優先納入法會採購品項，提供約200萬元物資，普渡後由各實物銀行領回，元旦法會供奉物資會後也將轉贈給弱勢家庭，凝聚眾人善念，也是扶弱濟貧的體現。

元旦當天法友及信眾可接力叩鐘祈福，祈求台海和平，永無戰事。洛本天津仁波切說，今年疫情嚴峻擾亂人心，許多人生活都受到衝擊，產生恐慌、驚懼、鬱悶等負面情緒，噶瑪寺梵鐘刻有觀音六字真言與般若心經，可淨化人心，也願此鐘聲超法界，為眾人平息煩惱紛爭。

元旦當天也將舉辦放生活動，放養雞隻來自噶瑪寺周邊甕仔雞、燒烤鷄，不預購、不挑選，整籠全買，放生方式也不同於一般的野放，以法會甘露為雞隻加持及授予皈依後安置於農場養護直至命終。

洛本天津仁波切說，放生是希望培養慈悲善心，降低殺業，但到處野放不同生物易破壞原有生態環境，放生後繼續照顧至終老做法維持放生意義，也能落實生態保護，值得深思與學習。