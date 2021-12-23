全球都在講中文！靈媒曝「中國主宰世界」時間點　美國名人遭暗殺

▲英國靈媒阿烏朱拉（Nicolas Aujula）。（圖／翻攝Instagram帳號nicolasaujula）

記者吳美依／綜合外電報導

英國36歲靈媒阿烏朱拉（Nicolas Aujula）曾精準說中新冠疫情、哈利梅根接受歐普拉的爆炸性專訪、黑人的命也是命運動（Black Lives Matter）等事件。他預測，2022年，地球成功躲過小行星撞地球的災難，但美國一位名人將遭暗殺；此外，2020年代末期，中國將主宰全球，且因電影產業崛起，讓中文成為國際主流語言。

《鏡報》等外媒報導，阿烏朱拉表示，「2022年，我看見一顆小行星朝地球飛來，但被改變方向，避免了一場災難。因為軍方發射一枚導彈改變其軌道，也讓地球倖存下來。」他預言，除了名人暗殺事件以外，美國還會發生一場大規模槍擊案，造成社會創傷。

阿烏朱拉表示，2022年，波蘭將跟上英國腳步脫歐，但全球各地的邪惡宗教恐怕捲土重來，讓脆弱人們在疫情後陷入虛假的安全感及希望；此外，法國巴黎將遭恐怖攻擊，豬流感疫情影響全球。名人圈方面，他預言歌手瑪丹娜將發生悲傷事件，必須出席喪禮，而演員威爾史密斯將面臨「一個心痛的結局。」

阿烏朱拉表示，未來中文將成為各國日常用語的一部分，中國將與俄羅斯競爭太空主導地位，超越全球首富馬斯克（Elon Musk）的SpaceX，以及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的「藍色起源」（Blue Origin）。此外，國際間的網路攻擊將更常見，經常導致全國性停電或斷網。

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