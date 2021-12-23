58萬輛特斯拉遭美安全調查　系統允許乘客行駛間「玩遊戲」

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在2019年6月一場博覽會上播放了一段Model 3車內遊戲的影片。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正針對特斯拉（TSLA）58萬輛配備觸控螢幕的車輛展開調查，因為在12月稍早，特斯拉宣布開放「乘客遊戲」（Passenger Play）的功能，允許乘客在車輛行駛途中也能玩遊戲。

根據BBC報導，NHTSA於22日表示，已針對特斯拉2017年至今生產的大約58萬輛Model 3、S、X 和Y進行調查評估，原因是這些車輛前排觸控螢幕中的娛樂系統允許乘客在車輛行駛間玩遊戲，雖然遊戲開始前螢幕會顯示要求確認使用者是乘客，但仍有可能分散駕駛的注意力，增加車禍風險。另有報導稱，這項提醒幾乎沒有辦法阻止駕駛按下遊玩按鍵。

特斯拉補充表示，「乘客遊戲」的功能在2020年12月就已推出，只不過先前的遊戲須在停車後才能啟動。根據《紐約時報》報導，在近期一次更新後，有3款遊戲開放乘客在行駛時遊玩。NHTSA月初曾提出報告稱，2019年有3142人是因為駕駛員分心而死於交通事故。

報導提到，此前，奧勒岡州一名車主巴頓（Vince Patton）在YouTube上看到一段影片，內容強調司機也可以如何使用「乘客遊戲」，於是他親自在停車場進行測試，巴頓發現他確實可以一邊開車、一邊遊玩好幾款遊戲。巴頓向NHTSA投訴稱這項功能相當疏忽大意。另外，賓士（Mercedes-Benz）12月稍早發布一項召回，原因是電腦配置錯誤，導致駕駛在行駛期間可以瀏覽網路或觀看電視。

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