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韓國讚嘆台灣防疫奇蹟！「本土+0」榮登三大報頭條　網哭：好羨慕

▲▼南韓《中央日報》23日上午在網站頭版登上台灣「本土加零」的報導。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓《中央日報》23日上午在網站頭版登上台灣「本土加零」的報導。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從11月初實施「與新冠共存」（With Corona），期盼恢復過往日常生活，豈料卻反而導致疫情升溫一發不可收拾，連續1個多月以來新增確診者（破7千人）、重症患者（破1千人）、死亡患者（破100人）三大疫情指標皆破紀錄。反觀台灣，新冠疫情從今年5月第3周起升溫至最高潮，單周新增患者3390人後，到現在締造「本土加零」奇蹟，令南韓羨慕不已。

南韓國內發行量前三大報之一的《中央日報》今（23）日在網站頭版登上台灣「抗疫奇蹟」的報導，指出人口為南韓0.45倍的台灣在今年5月第3周新增3390病例，其實與該周新增4360病例的南韓不相上下，不過靠著政府明確的防疫節奏、民主科學、資訊公開透明、官商對於取得新冠疫苗的合作，加上靠著民眾自律，在7個月內才能再度締造防疫奇蹟，往恢復日常生活的方向邁進。

＊註：南韓人口為5170萬、台灣人口為2345萬

▲▼台灣在新冠疫情下舉行公投。（圖／路透社）

▲台灣在新冠疫情下舉行公投。（圖／路透社）

報導分析，其實在今年5月南韓、台灣皆面臨疫苗荒，不過經過7個月時間的淬煉，台灣上周單周僅新增65例、南韓卻新增4萬7836例，而台灣12月21日甚至出現「本土加零」，只新增10例境外移入。如此防疫奇蹟不僅令南韓媒體大為震驚，就連在台灣的南韓商界人士也讚嘆不已。

中華民國韓人會前任會長任炳沃（임병옥）認為，「台灣人2003年經歷過SARS疫情，造成73名患者死亡。在此波新冠疫情中，台灣人積極互相協助。台灣在中國妨礙下無法加入世衛組織（WHO），因此台灣人面臨生存威脅，意識到若不自救，則會在新冠疫情下崩潰。」

報導點出，台灣政府在疫情期間懂得遵守與全國民眾之間的承諾，同時呼籲民眾信賴政府。

台灣中央流行疫情指揮中心（CDC）於5月15日將全國調升3級警戒，當時總統蔡英文積極維持與國民之間的溝通，5月18日在CDC發表演說時更向民眾說明疫苗研發、採購、分配等狀況，5月31日更在影像談話中呼籲直到開始大規模接種工作前，在3級警戒下應靠官民相互協助合作、團結一心。

▲▼新冠疫情下的新北耶誕城。（圖／路透社）

▲新冠疫情下的新北耶誕城。（圖／路透社）

KOTRA TAIPEI韓國駐台商務辦事處處長金俊奎（김준규，音譯）說明台灣22日的防疫現況，「台灣夏季疫情升溫時曾實施『室內50人、室外100人』的聚會人數限制，如今禁令早已解除，維持『餐廳每桌相隔1.5公尺、強化通風阻止飛沫傳播』等第2階段的政策。目前比較擔心的是下個月的春節，返鄉民眾恐怕會造成疫情傳播。」

報導指出，台灣政府也與民間企業積極合作渡過疫情升溫時的「疫苗短缺」現象，尤其是鴻海郭台銘促成採購輝瑞（BNT）疫苗500萬劑的合約，而政府今年7月也緊急批准使用國產疫苗高端（Medigen），其中政府採購500萬劑，總統蔡英文更於8月優先接種。

報導最後也說明台灣近期的防疫政策，包括維持出入大眾場所掃描QR-Code的實名制、戴口罩、測量體溫、電子娛樂場所與卡啦OK實施15至30分鐘的通風，同時針對海外入境旅客實施「7+7+7」隔離制度。

據悉，南韓今（23）日通報6919起新增病例、重症患者為1083人，同時新增109人死亡。

▲▼南韓再度實施強化防疫政策，首爾一間餐廳的老闆準備在晚間9時以前歇業。（圖／路透社）

▲南韓12月中旬再度實施強化防疫政策，首爾一間餐廳的老闆準備在晚間9時以前歇業。（圖／路透社）

該則報導底下吸引超過119則留言，南韓網友指出，「真正的防疫模範國是台灣，韓國哪配成為模範國？」、「實際去一趟台灣可以體會到，當地貧富差距其實不大，而且當地民眾不太愛亂吹牛，基本的公共道德水準也是我們所比不上的，這種結果是理所當然的」、「（南韓）真是丟臉到全世界，政府不斷拿著『K-防疫』（韓式防疫）吹牛，真是太傷我們的自尊心了」、「無能的（南韓）政府只會集中精力去吹噓那該死的『K-防疫』，到底該如何應對疫情，根本就不聽專家的建議」、「K-防疫與T-防疫（台灣防疫）的競爭結果，原來是7000比0（指單日新增確診數）的懸殊差距」。

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