瞞天過海「影騙」曝光！護士專收1萬3打假疫苗...騙接種證明遭捕

▲義大利西西里出現反疫苗組織買通護士，施打假疫苗的事件。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠疫情猖獗，各國政府陸續推出「疫苗護照」制度，軍警、教師、醫護人員等規定必須接種疫苗，一般民眾進入高風險大眾場所也須提交接種證明。然而，在義大利西西里，警方破獲反疫苗組織收買接種中心護理師，進行施打「假疫苗」的服務。

根據《路透社》，位於義大利南部的西西里島巴勒莫近來傳出反疫苗組織「No-Vax」涉嫌買通護理師為民眾施打假疫苗的事件，警方在該接種中心的隱蔽處安裝監視鏡頭後密錄發現，一名護理師首先將針筒內的疫苗注射在紗布上，藉此清空針筒內的疫苗成份，接著再將針頭扎入民眾的手臂，疫苗的針頭才會從手臂抽出，是為施打疫苗的「儀式感」。

民眾走完一遍「基本」的SOP後，便可藉此領取「疫苗接種證明」，以符合義大利政府要求軍警、教師、醫護人員等接種疫苗的規定。不願接種的民眾申請這項服務，需要支付400歐元（約新台幣13000元）。

當地警察局長在聲明中表示，已破獲這些頑固、不願接種疫苗的非法組織，目前已逮捕至少3人。

報導指出，其實以上事件並非當地施打「假疫苗」的首起案例，民眾對於接種疫苗的壓力增加，各種詐欺手段也隨之增多，12月初義大利北部的某接種中心，也有一名牙醫戴著矽膠假手臂注射疫苗，希望能騙過眼前的護理師，以此獲得疫苗接種證明。

據悉，隨著變種病毒Omicron來勢洶洶，義大利政府於12月6日加強對未接種疫苗者的各種限制，包括限制出入餐廳、酒吧、博物館、電影院、俱樂部、體育賽事等大眾場所，而目前為止約有81%的義大利人接種過1、2劑疫苗，約26%的人口接種過第3劑（加強針），算歐洲接種覆蓋率高的國家之一。