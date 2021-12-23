拜登：若身體狀況允許將在2024年競選連任！　有望再對決川普

▲拜登表示，若身體健康狀況允許的話，將會再次參加2024年大選。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）在22日受訪時表示，如果他身體健康狀況允許的話，將會再次參加2024年大選，爭取連任機會。

根據《國會山報》（The Hill）報導，拜登接受ABC節目《今夜世界新聞》（World News Tonight）首度親自透露未來2024大選的動向，「我是一個非常尊重命運的人，命運多次介入我的生活，如果我還像現在一樣健康，如果我的身體狀況很好，那麼事實上，我會再次參選。」

BREAKING: Biden now says he may not be able to run in 2024 if his health declines due to “fate”



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主持人接著詢問，若前總統川普（Donald Trump）也參選的話，意味著兩人會再次對決，拜登則笑了笑說，「當然，如果川普是提名人，我為什麼不跟他競選呢？」事實上，白宮先前曾多次表示，拜登有意再次參選，但拜登的年紀一直是最不確定的因素，因為到了2024年他就已經高齡81歲。

新聞發言人莎琪（Jen Psaki）在11月就曾證實，拜登有計畫在2024年參選；而副總統賀錦麗（Kamala Harris）接受《華爾街日報》訪問時則說，她完全沒有想過拜登會參選2024的問題，也沒有和他討論過。

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