拜登：若身體狀況允許將在2024年競選連任！　有望再對決川普

▲拜登表示,若身體健康狀況允許的話,將會再次參加2024年大選。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登(Joe Biden)在22日受訪時表示,如果他身體健康狀況允許的話,將會再次參加2024年大選,爭取連任機會。

根據《國會山報》(The Hill)報導,拜登接受ABC節目《今夜世界新聞》(World News Tonight)首度親自透露未來2024大選的動向,「我是一個非常尊重命運的人,命運多次介入我的生活,如果我還像現在一樣健康,如果我的身體狀況很好,那麼事實上,我會再次參選。」

BREAKING: Biden now says he may not be able to run in 2024 if his health declines due to “fate”



pic.twitter.com/Mn6arJWnl3