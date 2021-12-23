美歐外長通話　關切中國對立陶宛脅迫升級

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電

繼與立陶宛總理通話表達力挺後，美國國務卿布林肯今天致電歐洲聯盟外長波瑞爾，兩人對中國對立陶宛政治施壓、經濟脅迫升級表達關切，並強調會持續與立國站在一起。

北京因為立陶宛允許台灣在首都維爾紐斯設立台灣代表處，對立陶宛祭出一連串外交、經貿施壓，立陶宛近期對中貿易也遭遇進、出口障礙，引發美歐多國關切。

布林肯（Antony Blinken）昨天親自致電立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė），關切立國輸往中國貨物卡關問題。布林肯表達美國對立陶宛的支持如鋼鐵一般堅定（ironclad），且承諾會致力與理念相近國家合作，對抗中國外交、經濟脅迫作為。

布林肯今天接續與歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）通話，兩人除談論到俄烏邊境緊張情勢，也關切立陶宛遭受的中國脅迫。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）傍晚公布的通話摘要，布林肯與波瑞爾在電話中關切中國對立陶宛政治施壓、經濟脅迫的升級，他們批評北京作為衝擊美國與歐洲企業。

普萊斯指出，兩人強調，在立陶宛面臨中國脅迫作為之際，他們會持續支持立陶宛，也會致力合作強化彼此經濟韌性。

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