Omicron迅速蔓延　英國單日首次破10萬例！創疫情以來新高

▲英國新冠疫情嚴峻，單日確診突破10萬例，創下疫情爆發以來的新高。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國受Omicron變異株影響，疫情持續延燒。英國政府公布22日確診數據，單日新增確診10萬6122例，是自去年疫情爆發以來首度單日突破10萬例，創下歷史新高紀錄。然而，有研究指出Omicron患者的病況並不如Delta危險，住院風險比Delta降低40％到45％。

綜合英國《衛報》、《獨立報》報導，英國過去7日病例數持續激增，較上周增加59％的幅度，22日通報單日新增10萬6122例確診，創下新冠肺炎大流行以來的紀錄。其中，英國Omicron變異株病例增加1萬3106例，總計達6萬9147例。英國首相強生宣布，聖誕節前將不會實施更嚴格的防疫限制措施，民眾可以按計畫過節，但不排除在月底進一步收緊防疫。

然而，倫敦帝國理工學院分析了12月1日至14日英國所有經PCR篩檢確診病例，其中包含5.6萬例Omicron與26.9萬例Delta患者。研究人員發現，與Delta病例相比，感染Omicron變異株後需至醫院就診的風險低了20％到25％；住院至少一晚的風險則低了40％到45％；對於研究中僅一小部分未曾接種疫苗或染疫康復的人而言，Omicron的住院風險也比Delta低了大約11％。

領導此研究的教授佛格森（Neil Ferguson）表示，雖然Omicron的住院風險比起Delta有「中等程度的降低」算是個「好消息」，但它似乎被疫苗降低的效力所抵銷，預防感染的能力下降後，Omicron可憑藉著高度傳播性繼續以最近幾周的速度增加染疫人數，英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）曾指出下個月每天將有3000人住院的預估，並不會因目前的研究結果而出現實質改變。

對此，英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）則表示，儘管部分數據顯示感染Omicron的症狀不如先前Delta來的嚴重，但英國衛生安全局（UKHSA）的官方分析研究尚未完成，並不能完全證實這項說法。

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