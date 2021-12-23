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變更建照涉圖利豪宅「潤隆爆官商勾結」　建案負責人100萬交保

▲▼田都國際旅館股份有限公司實際負責人周文龍。（圖／記者游宗樺攝）

▲田都國際旅館股份有限公司實際負責人周文龍諭令50萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、莊智勝／台北報導

知名上市建商興富發子公司潤隆建設，與新北市政府工務局技士潘仕傑等公務人員，涉嫌在2013年間變更新北市新店區景觀豪宅「國賓大苑」的建案使用執照，將該處「旅館用地」改成住宅使用，圖利潤隆。台北地檢署昨(22日)兵分13路展開調查，約談潘仕傑、潤隆董事長蔡聰賓等13人。

國賓大苑樓高13層基地面積約1152坪，屋齡8年總戶數88戶，距離總站捷運僅需要步行約10分鐘，單戶要價3000至4000萬不等，地點更是位在碧潭風景區，為水岸第一排豪宅，更號稱戶戶有碳酸氫鈉溫泉。

但是根據觀光旅館條例，風景區旅館只能整棟作為出售，無法分割層層轉賣，但潤隆疑為了要讓建案使用執照改為住宅使用，竟勾結時任新北市政府工務局潘姓技士等人，將旅館當住宅賣，一度推案不如預期好。

台北地檢署昨夜兵分13路約談被告潘姓公務員等13人到案，除潘仕傑、蔡聰賓外，還包括國賓大苑建案明緯建設負責人王文宏、田都國際旅館負責人周文龍、仲正地政士事務所負責人連滋培等人。其中王文宏、周文龍今(23日)早訊後分別諭令100萬元、50萬元交保，連滋培則以10萬元交保。

對此，對此，潤隆建設發布聲明強調，公司建案均依法辦理，會全力配合檢調調查。

▼明緯建設實際負責人王文宏100萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼明緯建設實際負責人王文宏。（圖／記者游宗樺攝）

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