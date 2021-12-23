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填補中企退出缺口　美證交所轉向印度和東南亞招手

▲▼美股、華爾街。（圖／達志影像）

▲美國證交所開始尋求中國以外企業。（圖／達志影像）

文／中央社倫敦22日綜合外電報導

北京和華府關係緊張，中國企業赴美掛牌上市業務驟減，美國的證券交易所開始轉向東南亞和印度的企業招手，以填補中企退出造成的缺口。

英國金融時報報導，中國以外的亞洲企業過去大多未在美國上市，但在美中關係緊張，導致中企赴美掛牌大減，進而對紐約證券交易所（New York Stock Exchange）和那斯達克（Nasdaq）的營收造成衝擊下，這些亞洲企業日漸受到關注。

那斯達克亞太主席麥庫伊（Bob McCooey）表示：「我們認為整個亞太地區IPO（首次公開發行）活動的時機已成熟。」

麥庫伊告訴金融時報：「進行中的案子已從一年前的幾家公司增加到現在的數十家。」

「假以時日，這個地區可能成為業務的主要來源，跟直到最近以前的中國一樣。」

在中美雙方交相指責企業敏感資料的分享，以及北京當局打壓大型私人企業的情況下，過去幾個月來，中企赴美上市的前景惡化。

香港富豪李澤楷旗下的保險公司富衛集團（FWD）本週放棄赴美掛牌計畫。而5個月前在美上市，完成今年以來最大規模IPO之一的中國叫車服務公司滴滴出行，本月稍早表示將從紐約證交所下市。

招徠亞洲其他國家的企業來掛牌，對美國證交所業者來說，將是一大轉變。根據金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）的數據，光是中企今年在美IPO的家數，就比過去10年亞太地區企業在美IPO的家數加起來還要多。

紐約證交所國際資本市場部門主管伊布拉欣（Alex Ibrahim）指出，證交所主管「關注東南亞的時間比前幾年還多。我想這種情況將持續」。

印尼和印度被認為是機會最大的地區，因為這兩國人口龐大，具有成長潛力，不過，證交所主管也預期，來自包括越南和馬來西亞等國的IPO案也會增加。

總部設於新加坡的科技集團Grab最近在美借殼上市案，也有助於焦點重新回到中國以外的亞太地區。

和中國一樣，印度實施的限制措施，讓國內企業前往海外掛牌上市的難度大增。根據路孚特，過去10年來，只有一家印度公司在美國完成IPO，這家公司是再生能源業者Azure Power。

伊布拉欣坦承，確實有些「法規限制」，但指出企業可以有創造力的方式找到出路，完成雙掛牌，或者在印度以外地區再組公司，赴美上市。

已在印度掛牌交易的軟體公司Coforge，已經向紐約證交所提出公開發行申請，料在明年初掛牌。總部設於班加羅爾（Bangalore）的線上教育新創公司Byju’s也正洽談和在美掛牌的特殊目的收購公司（SPAC）合併，和Grab一樣在美借殼上市。

德意志銀行股權資本市場部門主管邦佐（Jeff Bunzel）說：「從IPO的觀點來看，我們不預期中國赴美的活動會多，但印度和東南亞赴美的活動肯定會增加。」

然而，想填補中企減少的缺口並不容易。根據CB Insights，中國以外的亞太地區有80家價值超過10億美元、屬於私人性質的獨角獸企業（unicorn），但沒有一家規模可以和中國電商巨擘阿里巴巴相比。阿里巴巴2014年在美掛牌上市時，價值達1280億美元。

美國證交所也不一定保證能吸引到所有的大型企業對象。根據報導，價值200億美元的印尼物流集團J&T正加速赴港掛牌行動。

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