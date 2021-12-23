千萬豪宅國賓大苑爆官商勾結　興富發子公司潤隆1句話回應

記者黃翊婷／綜合報導

知名上市建商興富發子公司潤隆建設，被爆出與新北市政府工務局技士潘仕傑等公務人員勾結，將新北市新店區景觀豪宅「國賓大苑」的建案使用執照，從旅館用地改為住宅使用；台北地檢署22日兵分13路搜索，並約談潤隆董事長蔡聰賓。對此，潤隆建設同日晚間發布聲明強調，公司建案均依法辦理，會全力配合檢調調查。

▲潤隆董事長蔡聰賓（中間灰色外套者）。（圖／記者游宗樺攝，下同）

國賓大苑樓高13層，基地面積約1152坪，屋齡8年，總戶數88戶，距離捷運站僅需步行約10分鐘，單戶要價3000至4000萬不等，地點更是位在碧潭風景區，是水岸第一排豪宅，甚至號稱戶戶都有碳酸氫鈉溫泉。

但是根據觀光旅館條例，風景區旅館只能整棟出售，無法分割層層轉賣，潤隆疑似為了要讓建案使用執照改為住宅使用，涉嫌在2013年間勾結時任新北市政府工務局的潘姓技士等人，將建案使用執照從旅館用地改成住宅使用，把旅館當住宅賣。

▲潤隆公司開發部襄理林貞誼（綠色外套者）。

台北地檢署認為潘姓技士等人涉有貪汙治罪條例第6條之圖利罪嫌，22日指揮法務部調查局新北市調查處執行搜索13處，潤隆董事長蔡聰賓也以關係人身分約談。對此，潤隆建設同日晚間發布聲明強調，公司建案均依法辦理，會全力配合檢調調查。

潤隆建設創立於1997年1月，原本主攻陶瓷器、磁磚製造加工買賣業務，後來在2004年轉型開發不動產事業，由北到南、從住宅到商辦都有，講求工程技術、市場判斷、設計規劃。如今捲入勾結公務員案件，後續仍有待檢調單位進一步調查釐清。