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全美首款抗疫口服藥！　FDA批准輝瑞「Paxlovid」可在家服用

▲▼全美首款抗疫口服藥！　FDA批准輝瑞「Paxlovid」可在家服用。（圖／路透）

▲「Paxlovid」將在今年底至明年出推出。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國食品藥物管理局（FDA）周三（22日）宣布，授權通過輝瑞製造的「Paxlovid」，成為全美第一款通過的口服抗COVDI-19藥物。COVID-19確診者可以在家中服用「Paxlovid」，以獲得更有效的治療。

《國家公共廣播電台》（NPR）報導，FDA於22日通過的「Paxlovid」，是目前全美第一款針對COVID-19病患研發的口服藥，服用方式為搭配通用抗病毒藥「利托那韋」（ritonavir），一天2次，連續服用5天。

FDA藥物評估與研究中心負責人卡瓦佐尼博士（Dr. Patrizia Cavazzoni）表示，這次通過的以口服藥物形式出現的COVID-19治療藥，對全球抗疫邁向重要的一步，在新變異株Omicron迅速擴散的時候，透過授權使用「Paxlovid」，能讓許多有機會發展成重症的高風險確診患者，能更容易得到治療。

據指出，「Paxlovid」能幫助確診患者避免發展成重症，在不必送醫的情況下於家中進行治療。輝瑞的研究結果顯示，超過2200名病情可能惡化的高風險患者，在出現症狀的3天服用此款藥物，住院或死亡的風險比只服用安慰劑大幅降低了89％，若在5天內服用則可減少88％。

另一個針對「Paxlovid」的早期研究結果顯示，對於數百名較低風險發展成重症死亡的患者，服用「Paxlovid」可以再減少70％的機率。

儘管尚不清楚實際情況，但Omicron不太可能降低「Paxlovid」的效力，因為此款口服藥物屬於蛋白酶抑製劑家族，和針對病毒刺突蛋白的疫苗不同。美國聯邦政府已與輝瑞簽訂合約，以53億美元（約新台幣1470億元）的價格購買1000萬個療程，不過「Paxlovid」在最初生產能力有限，輝瑞表示將會在今年底前先準備好18萬個療程。

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