法國第一夫人被傳「出生時是男兒身」　她不爽提告了！

中央社巴黎22日綜合外電報導

法國第一夫人碧姬.馬克宏(Brigitte Macron)將對網路陰謀論採取法律行動,近日網路謠言聲稱她出生時為男性,本名叫做尚米歇爾.托涅(Jean-Michel Trogneux)。

碧姬.馬克宏的律師恩諾希(Jean Ennochi)告訴法新社:「她決定展開提告程序,正在進行中。」

距法國總統大選不到4個月,近日這個謠言在社群媒體上有如野火燎原,一發不可收拾,除表達對中間派總統馬克宏(Emmanuel Macron)的強烈反對態度,也夾雜著極右派意識形態和跨性別恐懼心理。

在此之前,針對知名政治人物編造有關跨性別恐懼的假新聞,在法國非常少見,但在全球並非新現象。

美國前總統歐巴馬夫人蜜雪兒.歐巴馬(Michelle Obama)、美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)和紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)都曾受到此類謠言攻擊。

有關碧姬原為男性的謠言,3月首度出現在一名叫做雷伊(Natacha Rey)的臉書用戶發文中。她自稱是名「記者」,貼文內容多為陰謀論,以及抨擊所謂的「健康獨裁」。

另名臉書用戶緊抓這個說法不放,還捏造碧姬是「撒旦崇拜、犯有戀童罪行的跨性人」陰謀論。

這個說法於10月中出現在「事實與文件」(Facts and Documents)評論性雜誌上,該雜誌1996年由極端右派作家拉提耶(Emmanuel Ratier)創辦。

根據資料分析工具InVid We Verify,這篇文章刊登後將近2週,#JeanMichelTrogneux的標籤於11月1日首度出現在推特(Twitter)。

12月6日這個標籤只被轉推35次,但3週後成長到超過1萬3000次。根據InVid的最新統計,這個標籤目前被轉推6萬8300次,有超過17萬4000個讚。

