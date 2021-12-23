復仇者出擊！川普宣布在國會騷亂周年紀念日舉行記者會

▲美國前總統川普霸氣回歸，宣 布要在國會山莊騷亂事件的周年紀念日舉行記者會。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國前總統川普(Donald Trump)周二（21日）宣布，他將於明年1月6日在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會。這一天正是國會山莊騷亂事件的一周年紀念日，當時的總統川普被指控煽動了這場致命的騷亂。

川普在聲明中說：「為什麼被黨派政治高度唆使的非特別委員會(Unselect Committee)不調查1月6日抗議事件的起因呢？那起因就是被操縱的2020年總統選舉！」

川普接著列舉了幾個州，聲稱這些州的選舉結果「數字根本對不攏，甚至差異很大。他同時試圖將2020年11月的大選定義為「叛亂」，他的支持者為了阻止國會認證選舉結果而非法佔領國會山莊，並不違法。

川普說：「我將於1月6日在海湖莊園舉行記者會，討論所有這些問題、以及更多倛他問題。在此之前，請記住，叛亂發生在11月3日。1月6日發生的，是針對被操縱的選舉、完全非武裝的抗議活動。」

本周稍早時，美國國會眾議院議長、民主黨籍的裴洛西宣布，她的辦公室打算舉行一次「祈禱守夜」活動，同時跟歷史學者討論即將到來的國會騷亂周年紀念。

白宮也表示會紀念這一天。白宮新聞發言人莎琪說：「1月6日是我們民主制度史上最黑暗的日子之一。這一天，我國的首都遭到攻擊，毫無疑問，我們會紀念這一天。」

今年1月6日，在國會認證美國總統大選選舉人票期間，川普支持者以暴力的方式衝進國會山莊，造成至少5人死亡。該事件是美國國會近200年來遭遇過的最嚴重攻擊。

之後，國會眾議院企圖以「煽動叛亂罪」彈劾川普，但遭到參議院以罪名不成立駁回。6月30日，眾議院投票通過成立「非特別委員會」調查國會莊山莊騷亂的決議案，目前已有超過700人因涉案遭到起訴，另有數十人已被傳喚接受眾議院「年特別委員會」的調查。