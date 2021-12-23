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7歲童救4歲妹遭狗咬缝90針　湯姆霍蘭德邀他參觀蜘蛛人片場

▲▼美國一名7歲男童沃克，去年為了拯救妹妹，遭牧羊犬突襲，縫90多針，湯姆霍蘭德得知此事後，承諾邀請他參觀蜘蛛人拍攝現場。（圖／翻攝自Instagram／@robertwalker307）

▲美國7歲男童沃克參觀蜘蛛人拍攝現場。（圖／翻攝自Instagram／@robertwalker307）

實習記者黃靜芸／綜合報導 

美國7歲男童沃克（Bridger Walker）為了救自己4歲的妹妹，被一隻大型牧羊犬攻擊，縫了90多針，在左臉留下大面積疤痕。第三代蜘蛛人演員湯姆霍蘭德（Tom Holland）得知此事後，邀請這名家住懷俄明州的小男孩參觀《蜘蛛人：無家日》片場，讓他體驗一日小蜘蛛人。

據《CNN》報導，男童沃克去年7月拯救妹妹的英勇事蹟傳遍娛樂圈，也感動湯姆霍蘭德立下承諾，要在拍攝時帶領他參觀片場。沃克的爸爸羅伯特（Robert）近日於Instagram上發佈一段影片，影片中可看到湯姆霍蘭德穿著經典蜘蛛人服裝，抱著沃克，實際進行蜘蛛人的日常，空中吊鋼索，還一同比出蜘蛛人經典吐絲姿勢。

羅伯特在文中對相關工作人員表示感謝，能夠讓沃克「實現夢想」，也提到在剛到達片場時的緊張情緒，「當我們第一次到達片場時，我有點擔心一但布幕拉開，孩子就會對電影的魔力失去信任」，「事實正好相反」，慶幸沃克在片場玩的很開心，除了湯姆霍蘭德，電影中飾演蜘蛛人女友的千黛亞（Zendaya），以及其他工作人員都很熱情。

羅伯特還提到，千黛亞主動向自己的女兒攀談，稱讚她的指甲很漂亮，「我永遠不會忘記，他們向我們的孩子展示優雅和友善」，此外，他還透露當天整天，湯姆霍蘭德擔任了他們的私人嚮導，甚至對於他友善的行為讚不絕口，「我只能說他的父母一定很自豪」，「我無法想像在整個好萊塢，還有比他更謙遜和親切的年輕人」。

沃克臉上雖然留下疤痕，這傷疤從左臉的嘴唇長及耳上，但他以此為榮，這也象徵了他當年不惜一切保護妹妹的英勇行事，令人敬佩。

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