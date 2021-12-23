英國天然氣1年內飆漲5倍　每人年支出需多付2.6萬元

▲ 英國能源價格大漲，往後每年可能須多支付700英鎊。（圖／CFP）

實習記者丁玟華／綜合報導

英國家庭已被警告，由於能源價格上限將在未來幾個月翻倍，從明年開始，天然氣和電費可能創紀錄的飆漲，英國人每年需額外支付700英鎊（約新台幣2.6萬元）以上。

根據《每日郵報》報導，投資銀行Investec表示，監管機構Ofgem明年4月將調漲56%，下一次變更能源價格上限，必須提高每戶每年1995英鎊（約新台幣7.3萬元），目前上限設定每戶每年1277英鎊（約新台幣4.7萬元），這意味著除非政府或Ofgem提供緩解措施，否則英國人每年需額外支付700英鎊（約新台幣2.6萬元）。

報導指出，由於能源需求增加，俄羅斯天然氣出口量減少，以及法國供應量低，天然氣價格在不到1年內飆升了500%，導致能源市場陷入混亂，且自從夏季結束後，已有25家供應商倒閉，影響超過400萬個家庭。

Investec的分析師Martin Young表示，上漲的價格有560英鎊（約新台幣2萬元）是能源成本，剩餘的72英鎊（約新台幣2000元）則反映在供應商身上，且這種幅度的增加，可能還會產生政治影響。

據了解，Ofgem 目前每六個月審查一次上限，但目前正在評估，在緊急情況下是否可以縮短到三個月甚至更短，該公司可能會在未來幾個月內，持續受到人們關注。