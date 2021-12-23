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玉管處歡度36周年處慶　推系列專書《玉山煙雲》、攝影集

▲玉山國家公園管理處推出玉山系列叢書《玉山煙雲》、《鍾愛玉山》攝影輯。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園管理處推出玉山系列叢書《玉山煙雲》、《鍾愛玉山》攝影輯（下同）。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處今年歡度36周年處慶，處方日前推出系列專書《玉山煙雲》，將開創初期至今，不同時期從業人員篳路藍縷、胼手胝足的歲月娓娓道來；另集結《鍾愛玉山》攝影集，蒐羅保育志工20年來徒步巡查、守護玉山過程中，以鏡頭捕捉的高山峻嶺、蜿蜒溪流，完整呈現玉山國家公園風情萬種的地景及生態的多樣性與變化。

玉管處於20日在水里遊客中心舉辦玉山系列叢書《玉山煙雲》、《鍾愛玉山》攝影集新書發表會，開場以玉管處布農族同仁組成「布農大叔」吟唱歌聲，象徵原住民族群豐富了國家公園的人文內涵，也呼應新書中布農族與國家公園合作並進、開創未來的主題。

▲玉山國家公園管理處推出玉山系列叢書《玉山煙雲》、《鍾愛玉山》攝影輯。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處介紹，《玉山煙雲》分為五部曲，訪談20幾位資深人員，匯集同仁及志工推動執行業務心路歷程，採抒情散文的口吻，用更多元的觀點及視野，耙梳從業人員歷經孕育期開發與保育衝突、草創奠基家園、強化保育工作到提升高山遊憩、行銷國際與世界接軌，並面臨921大地震、八八風災等天災地變的挑戰等過程；書中可看到不少台灣保育解說遊憩的開端，其中懷思、珍貴的資料和圖文更值得細細品味與珍藏。

▲玉山國家公園管理處推出玉山系列叢書《玉山煙雲》、《鍾愛玉山》攝影輯。（圖／玉山國家公園管理處提供）

《鍾愛玉山》則邀集30多位親近、熱愛山林的保育志工，共同創作攝影文字書，以圖領文方式，呈現一路守護玉山的深淺足跡，也用文字與照片勾勒出生態保育藍圖，傳遞保育觀念。

玉管處表示，玉山系列叢書不只讓從業人員留下最美好的回憶，也讓社會大眾了解國家公園的籌設及推動只是一個開端，保育卻是一項長期且持續性的工作，期望更多民眾一同參與永續保育台灣的土地。
 

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玉山國家公園玉山煙雲鍾愛玉山

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