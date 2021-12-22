立陶宛總理與布林肯通話　趙立堅：應該自省而非「抱美國大腿」

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前與立陶宛總理通話。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（21日）與立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）通話，針對立陶宛輸中貨物卡關問題，表達關切，並重申美國將聯合理念相近國家，對抗中國外交、經濟脅迫作為。對此中國外交部發言人趙立堅表示，立陶宛應該自省，不是抱美國大腿。

趙立堅主持例行記者會時表示，中立關係面臨嚴重困難，責任完全在立方，所謂中方有關部門停止為立陶宛貨物清關、拒絕立陶宛進口申請的說法均不屬實，如果個別產品輸華遇到技術問題，企業可通過「正常渠道」向中方主管部門反映。

趙立堅表示，美方罔顧事實，藉機無理指責中方，根本站不住腳，只能暴露其挑撥離間的真實用心，美國是搞「經濟脅迫」、「軍事脅迫」的「冠軍」，在世界上廣受批評。

▲趙立堅說，立陶宛應該自省，不是抱美國大腿。（圖／CFP）



趙立堅強調，美國泛化國家安全概念，濫用國家力量，甚至通過編造謊言等手段，肆意打壓別國企業，手段層出不窮，中國一不動輒搞霸凌制裁，二不搞長臂管轄，三不無理打壓別國企業，何來「脅迫」之說？

趙立堅說，已經提醒立方，試圖耍花招，推卸責任、混淆視聽無助於解決問題，立陶宛應該做的，是正視中立關係出現困難的癥結，從自身尋找原因，承認並認真糾正錯誤，「而不是去抱美國人的大腿」，美方也應秉持客觀公正立場，停止顛倒黑白、煽風點火。

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