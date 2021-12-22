相遇的人、動物都入畫！　「眾生百相」許瑞珍油畫展桃園登場

▲許瑞珍（右二）油畫個展，銘傳校友會前會長邱鈺淇（右）、現任會長彭麗玲（左）專程前來參展。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園油畫家許瑞珍以「眾生百相」為主題，將近年來，相遇的人、走過的風景以及公園散步時，結識並建立情感的貓狗紛紛「入畫」，即日起迄12月31日於桃園文化局展出50件創作作品；許瑞珍藉由繪畫來紀錄自己所見的一切景象，展現其自我生命蛻變的一種表白，和市民朋友們分享。

▲眾生百相-許瑞珍油畫個展。（圖／記者楊淑媛攝）

1958年出生於桃園的許瑞珍，年幼時即喜愛大自然及畫畫，然習畫生涯中，前半生是為了學業、事業及家庭而努力打拼，加上工作繁忙亦無法分心投入繪畫的領域。但是生活中還是時時關心藝術與人文的發展，時常參觀欣賞藝術展覽，填補心靈上對藝術的渴望與寄託。

▲許瑞珍油畫個展展出為習畫老師陳俊卿(右上)的人物畫作。（圖／記者楊淑媛攝）

2019年年初，許瑞珍自職場退休後，因時間充裕，得以四處旅遊，盡情享受大自然風光，也特別用心觀察周遭的環境與瞬間相遇的人群，各種植物與動物等，並藉由繪畫來記錄自己所見的一切景象，其習畫老師陳俊卿稱許她是一名

「熱愛畫畫，學習能力很強」的優秀學生。

▲▼許瑞珍藉由繪畫來紀錄自己所見的一切景象。（圖／文化局提供）

許瑞珍這次在文化局的個展是其第三次舉辦個展，銘傳校友會前會長邱鈺淇、現任會長彭麗玲、校友黃德芬、鄭萌櫻、李來于等知心好友前往參展。

許瑞珍說，個展主題「眾生百相」的封面作品是她到吳哥窟旅遊時，將其所見到的一尊很莊嚴的佛像入畫；另外，她因為經常到南崁溪畔的三民公園散步，而在公園有很多好朋友，其中有許多好朋友帶著他們的寵物一起到公園，她也因此和這些貓狗因互動佳、建立情感，所以展出的作品不光是人和風景，還有栩栩如生的動物畫作，因此個展主題為眾生百相。