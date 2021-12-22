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鈔票被水泡到發黃！她公然洗錢一張張晾乾　現金鋪滿地壯觀畫面曝

@dallepyou

cuci duit

suara asli - Sekar

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞因連日暴雨引洪災，造成至少27人喪命，7萬人緊急撤離。隨著大水逐漸褪去，不少災民也開始返回家中收拾殘局。一名女網友21日就上傳了一支影片，顯示她災後一直在家中「洗錢」，讓不少網友笑翻。

當地媒體報導，馬來西亞一名女網友21日在TikTok上傳影片，透露她在淹水逐漸消退後，立刻返回家中，將泡水的鈔票全都拿出來清洗晾乾。這名網友首先將泡過水的鈔票全都取出來後，一張張地放入水盆中清洗，再一字排開放在地面晾乾，整地鈔票的畫面相當壯觀。

▲▼馬來西亞,水災,洗錢。（圖／翻攝自TikTok／@dallepyou）

▲馬來西亞一名女網友撞水災後將鈔票一張張放入清水中「洗錢」。（圖／翻攝自TikTok／@dallepyou）

從影片畫面可見，盆內用來「洗錢」的水變成了渾濁的泥黃色，顯示泡水的紙鈔實在非常髒。這名女網友表示，由於洪水來得太突然，她完全來不及搶救鈔票就得立刻逃命，導致它們在水中泡了2天，還好這些錢還完好無損，才不至於造成嚴重損失。

女網友也強調，她拍攝這支影片的目的不是為了炫富，而是想要舒緩一下收拾水災殘局的疲憊心理。有外國網友好奇，為什麼女網友的鈔票在清洗後毫無既不會破損，也不會出現褶皺。事實上，馬來西亞政府自2004年起，就推出了幾個不同幣值的塑膠鈔票，希望能逐步替代紙鈔，延緩鈔票的使用壽命，沒想到塑膠鈔票竟在這場水災中發揮了功用。

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