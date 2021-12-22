碧潭旅館用地變千萬豪宅　公務員疑與建商勾結！檢調搜索13處

▲新北市新店區臨近碧潭景觀豪宅國賓大苑驚爆新北市工務局公務員與股票上市建商公司潤隆爆勾結。（圖／翻攝自google map）

記者黃宥寧／台北報導

知名上市建商興富發子公司潤隆建設，與新北市政府工務局技士潘仕傑等公務人員，涉嫌在2013年間變更新北市新店區景觀豪宅「國賓大苑」的建案使用執照，將該處「旅館用地」改成住宅使用，圖利潤隆。台北地檢署認潘姓被告等人涉有貪污治罪條例第6條之圖利罪嫌，今指揮法務部調查局新北市調查處執行搜索13處，潤隆董事長蔡聰賓也以關係人身分約談。

國賓大苑樓高13層基地面積約1152坪，屋齡8年總戶數88戶，距離總站捷運僅需要步行約10分鐘，單戶要價3000至4000萬不等，地點更是位在碧潭風'景區，為水岸第一排豪宅，更號稱戶戶有碳酸氫鈉溫泉。

但是根據觀光旅館條例，風景區旅館只能整棟作為出售，無法分割層層轉賣，但潤隆疑為了要讓建案使用執照改為住宅使用，竟勾結時任新北市政府工務局潘姓技士等人，將旅館當住宅賣，一度推案不如預期好。

目前全案尚未查出涉及行、收賄等不法行為，因此暫以貪污治罪條例第6條之圖利罪嫌方向偵辦，預計約談被告潘姓公務員等13人到案，而潤隆董事長蔡聰賓也以關係人身分遭約談，稍晚將移送台北地檢署複訊。