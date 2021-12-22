1990年波灣戰爭　美國曾要求日本出動自衛隊赴中東

▲時任日本首相海部俊樹1990年3月訪美，時任美國總統老布希（George H.W. Bush）親自迎接。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京22日綜合外電報導

日本政府公開的外交文件顯示，1990年發生波灣戰爭後，時任美國總統的老布希（George H.W. Bush）在跟時任日本首相海部俊樹會談時，曾直接要求日本派遣自衛隊赴中東。

日本放送協會（NHK）報導，這份文件記載了1990年8月伊拉克入侵科威特的次月，在美國舉行的老布希與海部會談內容。

顧及各國組成的多國聯軍，老布希在會談上說，知道日本正在檢討讓「軍隊」前往中東參與國際努力的方式，「這是有意義且能獲全球正面評價」，要求日本也在人力方面做出貢獻。

海部對此表示，對日本來說要派人到海外是二次大戰後首例，所以需要更多的討論與時間，「會努力讓（能派遣自衛隊赴海外的）新法通過」，向老布希表達努力完備能在人力方面做出貢獻的立法。

不過，日本最後無法完成法律方面的準備，並未在人力方面做出貢獻，雖然提供總額約130億美元的經濟支援，但受到全球嚴厲評價。

日本外務省會將那些在歷史上具特別意義、公開後也不會有影響、國民關心程度高的逾30年公文書，每年一次對外公開。

這次公開的是1989年到1991年間的18份檔案，總計7319頁。

朝日電視台報導，有關當年日美領袖會談針對灣岸戰爭的會談內容，日本外務省當時說，「美國要求派遣自衛隊並非事實」。

面對老布希當年要求派遣「軍隊」，海部當時回覆說，日本不會參與武力紛爭，但表示會制訂「聯合國和平協力法」。

雖然這項法案後來成廢案，但日本在1992年通過國際和平協力法，讓派遣自衛隊赴海外成為可能。

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