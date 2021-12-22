男子裝抽水泵遭「吸入碎屍」畫面曝！　老父崩潰：手跟頭都沒找到

▲男子裝抽水泵遭吸入碎屍。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

印尼南蘇門答臘省一名男子和父親一起在一間飲用水公司上班，為了替公司安裝抽水泵，他獨自下潛到奧根河（Sungai Ogan）下，結果父親見他許久未上岸，就潛下水查看狀況，沒想到竟看到兒子的身體被水泵機捲入，遺體幾乎被撕碎，至今還有數塊殘肢尚未尋獲。

根據《IDN Times》報導，南蘇門答臘省41歲男子薩維蘭（Herman Sawiran）和63歲父親巴胡辛（Bahusin）一起在巨港（Palembang）的飲用水公司Tirta Musi工作。他們在12日下午準備到奧根河安裝抽水泵，當時薩維蘭獨自下水安裝，結果巴胡辛遲遲沒看到兒子浮上水面，所以決定親自下水查看。

沒想到巴胡辛卻看到兒子整個人被抽水泵吸入，身體幾乎被撕成碎片四散各處，他立刻找人將薩維蘭拉上來，卻也只剩下部分的身體。據了解，當時應該是水泵機設備突然爆裂，才會發生意外事故。

薩維蘭的妻子特瑪瓦蒂（Fatmawati）崩潰表示，她從未想過丈夫會死得如此悽慘，現在只能欺騙年幼的孩子，爸爸出差所以都沒回家。巴胡辛則哀痛地說，希望警方和搜救隊能協助找到剩下的遺體，「手、腳和頭還沒找到，希望能把兒子完整地找回來。」

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