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在北韓用微信就叛國！強扣間諜罪　金正恩「掃蕩戰」目標不是北京

▲▼今年金正恩為北韓國內的天災疲於奔命。（圖／路透社）

▲北韓最高領導人金正恩傳出全面掃蕩使用中國通訊APP「微信」的民眾。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）兩江道消息人士透露，道保衛局12月初接收到北韓國家保衛省的指示，下令「要將中國手機用戶連根拔除，直到最後一人也不放過」，也就是所謂的「掃蕩戰」。當局指示，安裝中國通訊軟體「微信」（WeChat）就無條件以間諜罪論定，而領導人金正恩背後的政治目的也隨之曝光。

根據《DailyNK》報導，北韓兩江道保衛局依據國家保衛省的指示，開始進行「掃蕩戰」，下令針對包括所有在手機上安裝「微信」者一律以間諜罪論處。分析認為，自從北韓領導層得知人民使用微信和外界聯繫後，決定徹底阻止他們繼續向外對話。另外，安全人員還會透過沒收而來的手機，佯裝成原本的帳號持有人繼續和對方聊天，摸清對方的來歷後進一步找到更多微信使用者，直到全數掃蕩為止，其背後目的就是為了清查脫北者身份。

▲▼以往美韓聯合軍演結束後，金正恩會視察軍隊。圖為金正恩9日凌晨出席國慶閱兵。（圖／路透社）

▲據悉，北韓情報官員會假冒原本帳號使用人和對方聊天，想要藉此摸清對方是不是逃出北韓的「脫北者」。（圖／路透）

事實上，惠山市3日就有一名40多歲的崔姓婦女，因為不知道談話的對象是保衛局情報員偽裝的，還直接匯款給當局人員因而遭到逮捕，而她被捕之後，情報員就向崔姓婦人的微信好友、通聯名單一一發送訊息，確認這其中是否只有單純的資金交易或是涉及洩露國家內部資訊。

▲▼傳北韓當局擬在先軍節前後，強制退伍士兵與農村會礦區婦女結婚。（圖／路透社）

▲消息人士透露，這類手法效果顯著，已有至少數十名脫北者名單落入北韓當局之手。（圖／路透）

消息人士指出，當局人員透過類似手法，甚至找到了那些在簡訊或語音訊息中說收到錢的人，並沒收了他們的現金，幾乎是能將所有涉及此相關人員一網打盡的方法。他透露，至少有數十名現居於南韓的「脫北者名單」已經落入惠山市保衛部手中，如果安裝了微信APP的中國手機被查獲，不僅是本人，連相關人士都很有可能被抓，「最近搜查的方式愈趨多樣化，居民們對此感到相當緊張。」

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