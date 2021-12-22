喊卡唐鳳演講遭疑「顧慮中國」　南韓青瓦台回應：出於外交原則

▲唐鳳原定16日上午線上演講，當天凌晨得知被取消。（圖／行政院提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

行政院政務委員唐鳳受南韓政府邀請，原定16日上午於「2021第4次工業革命全球政策會議」線上演講，卻在當天凌晨得知被取消，台灣外交部及駐韓代表處皆公開表達抗議，指責韓方有失禮儀。繼南韓外交部21日出面回應，青瓦台官員22日也說明，「與其說是顧慮中國，應該說是遵循我國外交原則。」

綜合韓媒報導，主辦這場會議的「南韓第4次工業革命委員會」直接隸屬於南韓總統，16日活動當天凌晨臨時取消邀請唐鳳。由於中國面對台灣問題格外敏感，引發南韓外交人士質疑，政府可能是顧慮到中國立場，才會臨時喊卡。

根據《韓聯社》，青瓦台高級官員22日對此向記者說明，取消對唐鳳的邀請是綜合考量諸多狀況後的決定，「與其說是顧慮中國，應該說是遵循我國外交原則」，但在經濟、文化領域透過非官方關係擴大與台灣實質交流的方針並無改變。

分析指出，這番話代表南韓政府此舉並非單純出於和中國的關係，也是考量到南韓與台灣並無正式外交關係。

南韓外交部官員此前則於21日表示，此舉是綜合各項考量後作出的決定，強調台韓保持非官方務實交流的基本立場不變，且中方未曾介入，與青瓦台22日的回應大致相同。

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