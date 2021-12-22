　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗2列火車相撞！車廂出軌傾斜　至少22人受傷

記者葉睿涵／編譯

伊朗22日發生火車相撞事件，造成至少22人受傷。初步報告指出，事故發生後至少有1人情況危急，而事發原因仍在調查中。

綜合外媒報導，伊朗首都德黑蘭22日早上7點發生2列火車相撞事件，造成至少22人受傷。事發地點位於德黑蘭火車5號線的Chitgar車站附近，從現場畫面可見，有其中一列火車的車廂在撞擊後出軌傾斜。

伊朗緊急事故發言人指出，當局派出了約20輛救護車趕赴現場施救，初步報告指出，有約20人在這起事故中受傷，其中9人被送到附近的診所，另有11人被緊急送院，至少1人傷勢嚴重、情況危急。有關單位目前正在調查事故發生的原因，而所有乘客都已從火車上撤離。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
5G吃到飽1399元被酸太貴　遠傳總座：退休前下架吃到飽費率
「好市多神物」24年凍漲驚呆　內行引誘成功：都衝著它辦卡
4大疫苗+混打副作用比較出爐！　第2劑「這組合」最不舒服
被老公寵上天！「嫁最好的女星」網一致點名她：婆婆也當女兒在疼
Yumi吞藥「PO危重症急診單」有用意？　律師揪1疑點：很不

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHO建議「免疫功能低下」患者　可接種第3劑Novavax疫苗

伊朗2列火車相撞！車廂出軌傾斜　至少22人受傷

粉絲心碎！東京迪士尼閃電宣布「停賣氣球」　原因曝光

日本鰻魚驚爆造假！拿中國貨冒充賣5年　日批發商鞠躬謝罪

118年前奢華禮服「掉出1顆糖」！修復師好奇一舔　味道超驚人

正妹訂Airbnb住進「神秘空間」　窗戶一開竟是別人餐桌！網全看傻

女大生跑趴突然全身癱軟　手臂出現「神秘瘀傷」驚：被下藥打針

緬甸礦場嚴重坍方至少1死　傳百人下落不明！恐已被捲入湖中

日本爆首例Omicron社區傳染！一家3口無出國史「找不到感染源」

史上保存最完好「恐龍蛋化石」出土！內藏完整胚胎　捲曲呈破殼姿勢

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

《惡吻》家族合體！唐從聖遲到被猛虧　直樹爸「看過鄭元暢節目」結果糗了XD

WHO建議「免疫功能低下」患者　可接種第3劑Novavax疫苗

伊朗2列火車相撞！車廂出軌傾斜　至少22人受傷

粉絲心碎！東京迪士尼閃電宣布「停賣氣球」　原因曝光

日本鰻魚驚爆造假！拿中國貨冒充賣5年　日批發商鞠躬謝罪

118年前奢華禮服「掉出1顆糖」！修復師好奇一舔　味道超驚人

正妹訂Airbnb住進「神秘空間」　窗戶一開竟是別人餐桌！網全看傻

女大生跑趴突然全身癱軟　手臂出現「神秘瘀傷」驚：被下藥打針

緬甸礦場嚴重坍方至少1死　傳百人下落不明！恐已被捲入湖中

日本爆首例Omicron社區傳染！一家3口無出國史「找不到感染源」

史上保存最完好「恐龍蛋化石」出土！內藏完整胚胎　捲曲呈破殼姿勢

SS501解散11年⋯金賢重跟他合體！跳昔日神曲　粉絲看哭：終於等到

人妻炮友是誰？重讀蕾神5千長文「驚見2字」有玄機：難怪覺得噁心

封殺柯文哲覆議案　梁文傑：公投案柯文哲合作國民黨打擊民進黨

全聯開賣烤雞、聯名天母名店Pino推限定披薩！耶誕優惠一次看

水下影像非人形　轆轆溫泉2失蹤山難搜救暫停

尋找印尼火山噴發後的倖存者！　15名志工拯救「遺忘的生命」

苗栗限定波波草花園超夢幻！還要睡進花草主題房　爽吃多汁烤雞腿

李佳穎曝「人生低落期」走路都在哭！　陽光爸突罹癌：他是我的巨人

李凱威、劉基鴻最快明年可旅外　徐若熙要等到2023年

北高行撤銷NCC否決凱擘移頻《壹電視新聞》　陳耀祥：侵害行政權

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

國際熱門新聞

Model S維修太貴　車主氣死直接炸毀

猴嬰命喪狗群　猴群反攻「屠殺250狗」

兒子婚後帶老婆回家　爸爸一看傻眼：是我前妻

猴群報復摔死250狗　嫌犯抓到了

SOD是真的！菜鳥女警抖臀蹭男上司　艷舞影片曝

馬達加斯加直升機墜毀　部長游泳12小時上岸

南海驚現詭異漂浮坦克！印尼軍方證實

機長打賭盲降秒墜400m　70人慘死

潑元宇宙冷水　馬斯克2字形容

歐盟承認台灣數位疫苗證明　22日起生效

俄烏情勢緊張　楊永明：美國不會為了烏克蘭開戰

杜拜王妃離婚逃英國！今獲203億贍養費

他車禍無傷脫困　竟是恐龍裝救命

王力宏渣男行徑曝光！專家：有1行為就是出軌了

更多熱門

相關新聞

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

王力宏、李靚蕾的婚姻大戰昨（20日）在王道歉後貌似暫時休戰，不過李靚蕾稍早突發文，「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，貼文曝光後，立刻引起許多網友炸鍋直呼，「要血流成河了」、「刪去法，開始擠牙膏了」。

王力宏該怎麼向「蕾神」道別？

王力宏該怎麼向「蕾神」道別？

王力宏渣男行徑曝光！專家：有1行為就是出軌了

王力宏渣男行徑曝光！專家：有1行為就是出軌了

他揭身邊嫖妓、外遇真實比　這項有6成↑

他揭身邊嫖妓、外遇真實比　這項有6成↑

超狂渣驚句！他連噴10句看呆了

超狂渣驚句！他連噴10句看呆了

關鍵字：

伊朗火車相撞出軌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

快訊／遭李靚蕾二度影射　徐若瑄火大發文

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

爆Yumi吞藥輕生譙王力宏…PO文者被猜「By2姐姐」

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面