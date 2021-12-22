日本爆首例Omicron社區傳染！一家3口無出國史「找不到感染源」

▲日本爆發首起Omicron社區傳染案例。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府知事吉村洋文22日宣布，大阪新增4例新變異株Omicron的感染案例，其中有感染源不明的社區傳染。而這也是日本首次發生Omicron的社區傳染案例，目前相關案例皆為輕症，同時已經被安排住院隔離治療，不過其中還有一名未滿10歲的女童。

吉村洋文表示，大阪府22日新增4例新變異株Omicron的感染案例，其中1人有海外旅遊史，然而另外3人卻沒有海外旅遊史。他表示，這3人為一家人，分別是30多歲的男性、30多歲女性以及未滿10歲的女童。男子18日首先出現症狀，隨後女性與女童則分別在19日、20日出現相關症狀。

經過疫調，3人都未曾與有過海外旅遊史的人接觸，至今仍無法確定感染來源，是日本首例新變異株Omicron的社區傳染案例。3人目前都已經住院隔離治療，所幸症狀皆是輕症。

吉村洋文表示，「接下來將大範圍匡列這家人的密切接觸者，以抑制感染範圍繼續擴大。此外，由於出現沒有海外旅遊史的民眾感染Omicron，證明在其他地方也充分有發生Omicron傳染的可能性，因此應該以Omicron已經發生社區傳染為前提進行防疫對策。」

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