118年前奢華禮服「掉出1顆糖」！修復師好奇一舔　味道超驚人

▲ 118年前禮服掉出一顆軟糖，修復師忍不住舔了一口。（圖／翻攝自IG／@hermitage_museum）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯一名修復師在一件擁有118年歷史的禮服袖子裡找到一顆軟糖，一時忍不住好奇，伸出舌頭舔了一口，味道令她相當震驚。送實驗室檢驗後更發現，這顆糖果藏身禮服中度過百餘年歲月，上頭竟沒有任何病毒或黴菌，現已收藏於博物館展示。

《每日郵報》18日報導，這件米色禮服是末代沙皇尼古拉二世的妹妹謝妮亞．亞歷山德羅芙娜（Xenia Alexandrovna）女大公1903年在聖彼得堡冬宮參加羅曼諾夫王朝290周年慶祝舞會時所穿著。隱士廬博物館（Hermitage Museum）首席修復師費多羅娃（Galina Fedorova）近幾月來都在修復這件禮服，未料發現這顆鵝卵石大小的「甜蜜驚喜」。

館方公開的影片中，費多羅娃說明，「我舉起（禮服）一隻袖子，一切都很好。我嘗試另外一隻，發現被縫上了。」她起初嘗試將手伸進袖子，但她的手太短，沒想到她一拉線，這顆軟糖就掉進她手中，她便跟隨本能嚐了一口，「出於某種原因，我想是某種原始的本能，我舔了一口，它很甜。」影片吸引破6萬次觀看，網友都覺得十分有趣。

費多羅娃指出，女大公可能在晚餐前餓了，才會偷走舞會上的甜點，推測是因身上沒有其他地方可放，只好藏在袖子裡。這顆軟糖後來被送往實驗室進行分析，發現其中不含任何病毒或黴菌，現已收藏於博物館展示。

這場舞會約有400名賓客參加，推測其中許多人穿著精心製作的17世紀服裝，並以毛皮及珠寶點綴。但在皇室大肆慶祝過後，接下來的一年內爆發日俄戰爭，混亂接踵而至，因此這場290周年慶祝活動被指為歐洲最後一場盛大的皇家舞會。尼古拉二世14年後被迫退位，一家人1918年被殺，女大公則流亡克里米亞，隔年逃往英國，1960年在漢普頓宮去世，享壽85歲。

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