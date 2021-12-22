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WHO建議「免疫功能低下」患者　可接種第3劑Novavax疫苗

▲▼Novavax新冠疫苗。（圖／路透）

▲Novavax新冠疫苗20日獲WHO批准。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國藥廠諾瓦瓦克斯表示，世界衛生組織（WHO）專家小組建議，免疫功能低下的民眾應該以諾瓦瓦克斯的新冠疫苗作為第三劑加強針。

根據《路透社》報導，諾瓦瓦克斯（Novavax）21日表示，WHO免疫戰略諮詢專家小組（SAGE）發布最新建議指出，患有共病症（comorbidities）、哺乳中婦女和愛滋病患者，可以接種諾瓦瓦克斯研發的新冠疫苗「Nuvaxovid」作為第三劑加強針。

WHO緊急使用清單技術建議小組已在17日批准印度製Novavax疫苗Covovax，並於20日批准Nuvaxovid，該款疫苗也成為WHO第10款列入緊急使用清單（EUL）的新冠疫苗。WHO指出，根據實驗數據結果顯示，Nuvaxovid對輕症、中症或重症的防護率均高達90％。

Nuvaxovid需接種2劑，間隔為至少3周至4周，且疫苗儲存溫度為攝氏2度至8度，比其他mRNA疫苗更有運送與保存優勢，可快速販售至中低收入國家。諾瓦瓦克斯20日表示，疫苗將會在歐洲與其他市場販售，目前也已開始在後期實驗中測試Nuvaxovid加強針的效力。

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