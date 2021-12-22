他胯下好粗一根！脫褲驚見「鳥上綁滿毒包」　被逮竟喊：不是我的

▲佛州34歲男子被警察發現陰莖上綁著毒品包。（圖／翻攝自Pinellas County Sheriff`s Office）

記者張寧倢／編譯

美國佛州警方上周在巡邏途中攔查一輛違規車輛，但員警查覺車上一名男性乘客舉止怪異，對他進行搜身之後發現，男子竟然在生殖器上綁了幾包違法毒品，不過，男子卻聲稱這些小袋子「都不是他的」。

根據《紐約郵報》報導，佛州皮尼拉斯郡（Pinellas County）警方18日清晨4時左右在清水市（Clearwater）攔查一輛未開大燈的車輛，汽車駕駛被當場查獲酒駕、持有大麻而遭到逮捕，而34歲男性乘客弗洛倫斯（Patrick Florence）則被員警在座椅底下搜出槍枝。於是，員警立刻對他進一步搜身，果然在他身上發現毒品。

報導指出，警方發現弗洛倫斯的陰莖上纏著多個古柯鹼、冰毒的小包裝，他向員警堅稱這些綁在私處的小袋子都不是他自己的，卻也說不出是毒品屬於誰的，逮捕過程中也試圖扭動身體，逃脫控制。

報導稱，根據皮尼拉斯郡警方公開紀錄，弗洛倫斯至今已經被治安當局逮捕將近20次，大部分案件都涉及毒品，最近一次被逮時則被指控4項毒品與1項武器重罪。

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