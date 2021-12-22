3童玩耍「村長家撿到槍」射殺5歲妹！　她雙腿中彈倒血泊不治

▲ 5歲女童遭開槍擊中身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國北碧府發生一起悲劇，3名5至7歲幼童聚集在沒有大人的村長家中玩耍，找到村長放在家中的手槍，好奇拿在手中把玩，未料開槍射中其中一名5歲女童，導致她身受重傷，當場倒在大量血泊之中，送醫搶救不治。

根據《泰國世界日報》，這起事件發生於北碧府帕儂吞縣廊沙萊區二村村長家中，死長為村長瑪努5歲的姪女，20日中午到瑪努家找6歲、7歲的二名表哥玩耍。而瑪努和同住的女子莎叻雅當時碰巧得到100公尺外的社區禮堂，和村民開會討論如何使用村莊基金，便將3個孩子獨留家中。

莎叻雅開會途中因腹痛回家上廁所，突然聽見屋內傳來槍聲，趕緊衝出廁所查看，看見的便是姪女雙腳大腿被子彈擊中，倒在大片鮮血中昏迷不醒，趕緊打電話報案並請鄰居幫忙。

當地警方下午約1時30分接獲報案，趕到現場時只見女童身上還穿著制服，二條大腿根部被開槍擊中，心臟一度停止跳動。志工立即為女童CPR並送到附近醫院，但女童仍不幸身亡。

帕儂吞縣縣長汪猜說明，初步確認這把散彈槍是縣政府交由瑪努使用，目的是保護村民安全，未料會成為孩童的玩具，瑪努難逃保管不當的責任，已要求他提出詳細說明。瑪努則表示，將這把槍藏在女兒房間衣櫃裡，完全不知道3個孩子是如何找到。

其中一名6歲男童表示，他們3人本來在村長家院子裡玩耍，後來進到一間臥房，接著7歲男童便看見放在櫃子中的散彈槍，好奇拿起把玩，槍口朝向5歲女童，下秒不慎開槍，女童當場血流如注。警方截至22日尚未針對這起事件向任何人提出指控，正調查詳細案情。

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