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Omicron常見症狀曝！鼻塞乾咳和Delta超像　唯一差異要靠聞和嚐

記者葉睿涵／綜合報導

美國Omicron疫情猖獗，並正逐步取代Delta病毒，成為新一代主要流行病毒株。儘管Omicron只在全球流行了3週左右，但專家們還在努力辨別Omicron與Delta之間的症狀，卻發現這前後2代的大魔王，在症狀上存在著極高的相似之處。

▲▼新冠肺炎Omicron變異株。（圖／路透）

▲專家發現，Omicron和Delta病毒的症狀存在相似之處。（圖／路透）

據《紐約時報》報導，南非研究發現，Omicron患者會出現喉嚨瘙癢或疼痛、鼻塞、乾咳、肌肉痠痛、腰痛等症狀，然而賓夕法尼亞大學專科護理師瑞特（Ashley Z. Ritter）卻認為，這些所謂的「Omicron常見症狀」，與Delta和新冠原病毒幾乎沒有區別。

加州大學洛杉磯分校的傳染病專科楊醫師（Otto O. Yang）也指出，「Omicron與過去的變種病毒之間存在多個重疊之處，因為從本質上而言，它們都屬於新冠病毒，即使出現差異，那也是極其些微的。」

▲▼美國疾病管制暨預防中心（CDC）在11月初批准讓5至11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗。（圖／路透）

▲也有專家發現，接種疫苗與否將對染疫後的症狀產生影響。（圖／路透）

報導稱，唯一將Omicron與其他變種病毒區隔開的症狀在於嗅味覺的喪失。研究顯示，48%的新冠原病毒患者喪失了嗅覺，而喪失味覺的患者則為41%，然而在Omicron的患者中，只有23%人喪失味覺、12%人喪失嗅覺。不過，專家並不清楚，造成此差異現象的原因與Omicron有關，抑或是患者已接種過疫苗等其他外在因素所導致。

也有專家發現，許多患者的新冠症狀與其疫苗接種情況相關。紐約大學護理學院的助理教授克拉克-庫塔亞（Maya N. Clark-Cutaia）表示，曾接種疫苗的Delta與原病毒患者往往會出現頭痛、鼻塞和鼻竇疼痛，而未接種疫苗的患者則會有呼吸短促、咳嗽等流感症狀。

不過，她發現，已接種疫苗的人在感染Omicron後，「就像得了嚴重的感冒」，會出現頭痛、肌肉痠痛和發燒，但未接種疫苗的Omicron患者就會和Delta等病毒的患者一樣呼吸短促和咳嗽。Omicron與其他變種病毒的另一個區別是，Omicron患者會在3天內就出現症狀，比Delta患者的4至6天來得更急更猛。

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